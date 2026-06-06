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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस, जल्द संभाल सकते हैं राजस्थान की कमान

सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस, जल्द संभाल सकते हैं राजस्थान की कमान

Rajasthan Congress News: पिछले कई दिनों से कांग्रेस में लगातार नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है. पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Jun 2026 07:02 AM (IST)
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राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है. कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट का राजस्थान भेजने के मूड में है. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट को जल्द ही राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार हो रहे बदलावों में यह सबसे अहम बदलाव होने जा रहा है. 

पिछले कई दिनों से कांग्रेस में लगातार नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है. हाल ही में कर्नाटक में सिद्धारमैया को सीएम के पद से हटाकर युवा डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है. साथ ही केरल में पुराने और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कांग्रेस ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है. 

अशोक-गहलोत बनाम सचिन पायलट

राजस्थान में काफी लंबे समय से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई चलती रही है. ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान सौंप कर युवाओं पर भरोसा जताने का जो ट्रेंड चला आ रहा है. कर्नाटक और केरल के बाद अब राजस्थान में इसका एक्शन देखने को मिल सकता है. 

बता दें कि सचिन पायलट पहले भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं. कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कमर कस ली है क्योंकि साल 2028 में राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

ऐसे में कांग्रेस बड़े नेताओं को चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी देने के पक्ष में है. इसलिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर ली है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. 

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यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सचिन पायलट

सचिन पायलट फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं. राष्ट्रीय महासचिव हैं. अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर राजस्थान भेजा जाएगा. दरअसल राजस्थान में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही है कि सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए. 

बता दें कि पिछले चुनाव में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज थे. लेकिन जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तो वह सूबे के प्रधान थे. उनके नेतृत्व में ही वह चुनाव लड़ा गया था. अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लगातार तनातनी भी देखने को मिली थी. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 06 Jun 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
CONGRESS RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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