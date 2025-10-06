हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ये उम्मीद नहीं थी...', सचिन पायलट के स्वागत पर इस कांग्रेस नेता ने जताई नाराजगी, क्या है मामला?

'ये उम्मीद नहीं थी...', सचिन पायलट के स्वागत पर इस कांग्रेस नेता ने जताई नाराजगी, क्या है मामला?

Rajasthan Politics: संदीप चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की शोक सभा में जा रहे हो और यह स्वागत और मिठाई जबकि उनको स्वर्ग सिधारे दो दिन भी नहीं बीते हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Oct 2025 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन के बाद उनके शोक सभा से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने विधायक वीरेंद्र चौधरी की ओर से किए गए स्वागत सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा, "आप बड़े भाई हो वीरेंद्र जी आपने यह गलत किया" सचिन पायलट के स्वागत सम्मान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने विरोध जताया.

संदीप चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की शोक सभा में जा रहे हो और यह स्वागत और मिठाई जबकि उनको स्वर्ग सिधारे दो दिन भी नहीं बीते हैं."

 

ऐसे शुरू हुआ विवाद

दरअसल 2 दिन पहले ही राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन हुआ था उसके बाद आज सचिन पायलट उनके शोक सभा में शामिल होने बीकानेर जा रहे थे इसी बीच रास्ते में दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट का मिठाई खिलाकर स्वागत किया जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ.

शोक सभा में जाते हुए सचिन पायलट का स्वागत करने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने विधायक वीरेंद्र चौधरी को 'बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यह आपने गलत किया है

कांग्रेस नेताओं में छिड़ी चर्चा

वहीं इस ट्वीट के बाद अब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में भी चर्चा है. संदीप चौधरी पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. सचिन पायलट के स्वागत सम्मान को लेकर उनके ट्वीट पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 06 Oct 2025 09:33 PM (IST)
Sachin Pilot Rajasthan News CONGRESS
