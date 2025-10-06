'ये उम्मीद नहीं थी...', सचिन पायलट के स्वागत पर इस कांग्रेस नेता ने जताई नाराजगी, क्या है मामला?
Rajasthan Politics: संदीप चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की शोक सभा में जा रहे हो और यह स्वागत और मिठाई जबकि उनको स्वर्ग सिधारे दो दिन भी नहीं बीते हैं.
राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन के बाद उनके शोक सभा से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक बड़ा बयान सामने आया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने विधायक वीरेंद्र चौधरी की ओर से किए गए स्वागत सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा, "आप बड़े भाई हो वीरेंद्र जी आपने यह गलत किया" सचिन पायलट के स्वागत सम्मान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने विरोध जताया.
संदीप चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की शोक सभा में जा रहे हो और यह स्वागत और मिठाई जबकि उनको स्वर्ग सिधारे दो दिन भी नहीं बीते हैं."
बड़े भाई आप से ये उम्मीद नहीं थी…— Sandeep Singh Choudhary (@sandeepinc_) October 6, 2025
राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व रामेश्वर डूडी जी की शोक सभा में जा रहे हो ओर ये स्वागत ओर मिठाई जबकि उनको स्वर्ग सिधारे दो दिन भी नही बीते है…
खैर आप बड़े भाई हो वीरेंद्र जी पर ये गलत किया आपने@INCRajasthan https://t.co/j87xYqhrtS
ऐसे शुरू हुआ विवाद
दरअसल 2 दिन पहले ही राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का निधन हुआ था उसके बाद आज सचिन पायलट उनके शोक सभा में शामिल होने बीकानेर जा रहे थे इसी बीच रास्ते में दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट का मिठाई खिलाकर स्वागत किया जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ.
शोक सभा में जाते हुए सचिन पायलट का स्वागत करने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने विधायक वीरेंद्र चौधरी को 'बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यह आपने गलत किया है
कांग्रेस नेताओं में छिड़ी चर्चा
वहीं इस ट्वीट के बाद अब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में भी चर्चा है. संदीप चौधरी पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. सचिन पायलट के स्वागत सम्मान को लेकर उनके ट्वीट पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.
