राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है. सोमवार (6 अक्टूबर) को अजमेर में आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के विवादित पोस्टर पेशाब घर में लगने को लेकर विवाद हो गया. पोस्टर में राठौड़ को 'दलाल' और 'चोर' बताया गया है. इसके बाद सियासत गरमा गई है.

पोस्टर में लिखा गया देश में 'वोट चोर गद्दी छोड़' और 'दलाल व चोर अजमेर छोड़' के साथ राठौड़ की फोटो और नाम लिखा. वहीं रविवार (5 अक्टूबर) भी शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर की मौजूदगी में कांग्रेस के दोनों गुट आमने-सामने हो गए थे

कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब सड़क पर भी नजर आने लगी है. हालांकि यह पोस्टर किसने लगवाए इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.