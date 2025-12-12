राजस्थान: सरकार के दो साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा बोले, 'जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगे'
Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी. हमारी सरकार में 24000 मामले कम दर्ज हुए हैं.
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी सरकार के दो साल पूरे होने पर उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा. शुक्रवार (12 दिसंबर) को उन्होंने कहा कि गहलोत राज में 5 साल में जितने कम नहीं हुए, उससे ज्यादा काम हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया है.
70 फीसदी काम हो चुके हैं- सीएम
उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष पर सियासी निशाना साधने से भी नहीं चूके. उन्होंने कहा, "दो साल में जो काम किया है, उसे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं. चुनाव के वक्त जो वायदे किए थे, उनमें से 70 फीसदी काम हो चुके हैं. दो सालों में नीतिगत सुधार किए, विकास के भी बहुत काम हुए हैं. चुनाव में संकल्प पत्र में 392 काम का वायदा किया गया था. इनमें से 274 काम हो गए या काम चल रहा है."
'भ्रष्टाचार का पैसा खाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा'
सीएम ने कहा, "राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में पहले, 5 में दूसरे और 9 में तीसरे नंबर पर है. पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थीं, लेकिन अब क्रियान्वित हो रही हैं. पेयजल को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने और भटकाने का काम किया था. हमारी सरकार में जल को लेकर 26 हज़ार करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया. कांग्रेस ने यमुना के पानी को लेकर कोई काम नहीं किया था. भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं, बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे. ऐसा हो भी रहा है. जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खाया है, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा."
कांग्रेस के समय बिजली बहुत कटती थी- सीएम
मुख्यंत्री ने आगे कहा, "कांग्रेस राज में बिजली बहुत कटती थी, व्यवस्था बदहाल थी. हमारी सरकार ने सड़कें बनाए जाने का इतिहास रचा. 27638 करोड़ रुपए से काम कराए गए हैं. पहले योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनती और चलती थीं. कांग्रेस में युवा बहुत परेशान थे. उनके अंदर नकारात्मक भाव पैदा होता था. पेपर लीक की वजह से युवा हताश और निराश था. हमने 296 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के समय पर पूरी की हैं. राजस्थान के युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर काम कर रहे हैं. 22 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली दे रहे हैं. महिला सशक्तिकरण की घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही होती थी. हमारी सरकार योजनाओ को धरातल पर उतारने का काम कर रही है."
'अपराध कम हुए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई'
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी. हमारी सरकार में 24000 मामले कम दर्ज हुए हैं. अपराध कम हुए हैं और कानून व्यवस्था बेहतर हुई हैं. धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है. प्रयागराज महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए विशेष कैंप लगाया गया और भोजन की व्यवस्था की गई थी. राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान दिवस का सफ़ल आयोजन हुआ. सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सीएम ने कहा कि 3 साल का कार्यकाल बाकी है. संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL