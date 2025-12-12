जयपुर में गुलदाउदी का अद्भुत नजारा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फूलों की प्रदर्शनी

पिंक सिटी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज से तीन दिनों की उसको प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है. खिलखिलाते हुए फूलों की इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से गुलदाउदी के फूलों को लगाया गया है. गुलदाउदी की 40 से ज्यादा प्रजातियां के सात हज़ार फूल खिले हुए पौधे प्रदर्शित किए गए हैं. यह अनूठी पुष्प प्रदर्शनी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. तीन दिनों की इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच रहे हैं.

राजस्थान यूनिवर्सिटी पिछले 40 सालों से हर साल फूलों की प्रदर्शनी आयोजित करती है. गुलाबी मौसम में आयोजित इस बार की प्रदर्शनी में गुलदाउदी के फूल लगाए गए हैं. सफेद, बैंगनी, गुलाबी, लाल और पीले रंग के गुलदाउदी के फूल ऐसी अनूठी छटा बिखेर रहे हैं कि देखने वालों की नजर नहीं हट पा रही है. प्रदर्शनी में लगाए गए कई फूल और पौधे देश के अलग-अलग हिस्सों से भी मंगाए गए हैं.

बढ़ जाती है खूबसूरती

प्रदर्शनी के आयोजक और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ योगेश जोशी का कहना है कि प्रसून प्रदर्शनी के नाम से आयोजित इस फ्लावर एग्जिबिशन में विदेशी प्रजाति के गुलदाउदी की कई किस्म भी शामिल की गई है. आसमान पर छाए बादलों की ओट से झांकते सूरज की किरणें जब प्रदर्शनी में रखे गए गुलदाउदी के रंग-बिरंगे फूलों पर पड़ती हैं तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है.

बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं देखने

प्रदर्शनी में लगाए गए फूलों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं. इनमें से कई ऐसे हैं जो हर साल प्रदर्शनी देखने के लिए आते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को यह प्रदर्शनी खूब पसंद आ रही है. प्रदर्शनी का समापन 14 दिसंबर को होगा.

