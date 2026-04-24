राजस्थान के चूरू में बड़ा हादसा, डंपर-कार की टक्कर में भीषण आग, 3 लोग जिंदा जले, 5 गंभीर

राजस्थान के चूरू जिले में बड़े सड़क हादसे की खबर है. यहां एक डंपर और बोलेरो की भिड़ंत के बाद कार में भीषण आ लग गई, जिसमें तीन लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है. हादसा गुरुवार, 23 अप्रैल की रात करीब 10.00 बजे थिरपाली गांव के पास हुआ.

इस हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया. पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है क्योंकि उनके शव बुरी तरह से जल गए थे. डेड बॉडी चूरू के जिला हॉस्पिटल में रखवाई गईं हैं.

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शादी में शामिल होने जा रहे थे बोलेरो सवार

बताया जा रहा है कि कार में बैठा परिवार शादी समारोह के लिए जा रहा था. बोलेरो में सवार लोग सिधमुख इलाके से पिलानी (झुंझुनूं) की तरफ जा रहे थे. वहीं, डंपर राजगढ़ (चूरू) की तरफ जा रहा था. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है. अभी तक एक्सीडेंट की वजह सामने नहीं आ सकी है. हालांकि, आसपास मौजूद लोगों का दावा है कि डंपर हाई स्पीड में था और नियंत्रण खो बैठा.

सादुलपुर-पिलानी रोड पर जाम

हादसे के बाद सादुलपुर-पिलानी रोड पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई और ट्रैफिक फिर से शुरू हो सका. घायलों को पहले पिलानी के बिरला हॉस्पिटल ले जाया गया था. घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बाद में जयपुर रेफर किया गया.

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