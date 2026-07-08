राजस्थान: UCC पर जनसुनवाई पर कांग्रेस का हमला, डोटासरा बोले- सियासी रोटियां सेंक रही सरकार

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: UCC पर जनसुनवाई पर कांग्रेस का हमला, डोटासरा बोले- सियासी रोटियां सेंक रही सरकार

Rajasthan News: UCC पर जनसुनवाई पर कांग्रेस का हमला, डोटासरा बोले- सियासी रोटियां सेंक रही सरकार

Rajasthan UCC News: कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट के बिंदु तय किए बिना जनसुनवाई करना और लोगों की राय जानना पूरी तरह से गलत है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 08 Jul 2026 06:27 PM (IST)
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राजस्थान में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई कमेटी 10 जुलाई से जनसुनवाई कर लोगों की राय जानने का काम करेगी. इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से होगी. कांग्रेस पार्टी ने इस जनसुनवाई के बायकॉट का ऐलान किया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट के बिंदु तय किए बिना जनसुनवाई करना और लोगों की राय जानना पूरी तरह से गलत है.

कांग्रेस नेता ने 10 जुलाई से शुरू हो रही जनसुनवाई को रद्द किए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि भजनलाल शर्मा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने राजस्थान को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है. नफरत फैला कर लोगों को आपस में बांटने का काम करना चाहती है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहां कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार बेवजह इसके नाम पर सियासी रोटियां सेंक रही है.

कांग्रेस जनसुनवाई का करेगी बायकॉट 

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी राजधानी जयपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में होने वाली जनसुनवाई का बायकॉट करेगी.उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि सरकार यूसीसी के बजाय सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनसुनवाई करें. इन मुद्दों पर होने वाली जनसुनवाई से जनता को फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर होने वाली जनसुनवाई में ही शामिल होगी.

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अलग-अलग राज्यों से सियासी लाभ लेने की कोशिश 

गोविंद सिंह डोटासरा का यह भी कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही करना है तो केंद्र सरकार को उसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर इस पर विवाद खड़ा करके सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं.

इस मामले में अभी बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है ये मुद्दा राज्य की राजनीति में अब गर्मा जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 08 Jul 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Govind Singh Dotasra UCC RAJASTHAN NEWS
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