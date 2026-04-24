सिरोही में पति-पत्नी का रिश्ता शर्मसार, 4 महीने पहले की थी लव मैरिज अब गुस्से में घोंप दिया चाकू

सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कालाबोर गांव में गुरुवार (23 अप्रैल) को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां आपसी विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, कालाबोर निवासी सुबाराम का अपनी पत्नी खेतु देवी के साथ किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था. देखते ही देखते यह कहासुनी गंभीर झगड़े में बदल गई. गुस्से में आकर सुबाराम ने घर में रखा चाकू उठाया और पत्नी पर हमला कर दिया अचानक हुए इस हमले से खेतु देवी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

एक ही वार में हुई दर्दनाक मौत

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने चाकू से जोरदार वार किया, जिससे महिला के पेट में गंभीर चोट आई. वार इतना घातक था कि उसकी आंतें बाहर निकल गईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने पर स्वरूपगंज थानाधिकारी गंगा प्रसाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई. शव को स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. साथ ही मृतका के परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

दोपहर में हुई वारदात, शाम को मिली सूचना

थानाधिकारी गंगा प्रसाद ने बताया कि हत्या की घटना दोपहर करीब 3 बजे के बाद की बताई जा रही है, जबकि पुलिस को इसकी सूचना शाम करीब 6 बजे दी गई. उन्होंने बताया कि आरोपी सुबाराम दो-तीन दिन पहले ही अपने ससुराल आया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ और आरोपी ने आक्रोश में आकर इस वारदात को अंजाम दे दिया.

तीन-चार महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह

मृतका के परिजनों के अनुसार सुबाराम और खेतु देवी ने करीब तीन-चार महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था. बताया गया कि आरोपी की पहली पत्नी से एक तीन वर्षीय पुत्र भी है. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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