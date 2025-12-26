जयपुर: चौमूं मस्जिद के पास बवाल के पीछे नया एंगल, क्या पुलिस बूथ है विवाद की जड़?

जयपुर के चौमूं इलाके में हुए बवाल में एक नया एंगल सामने आया है. कुछ लोगों का दावा है कि विवाद की असली जड़ मस्जिद के ठीक बगल बनाया जा रहा पुलिस बूथ है. दरअसल स्थानीय पुलिस ने मस्जिद से महज 2 फीट की दूरी पर पुलिस बूथ बनाए जाने का फैसला किया था. इसके लिए लोहे के एंगल से पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर उसे मस्जिद के ठीक बगल रखवा भी दिया गया था. मस्जिद की बाउंड्री और पुलिस बूथ में सिर्फ दो फीट का ही फर्क था.

मस्जिद से जुड़े लोगों ने रात को पत्थर हटाए जाते वक्त 2 फीट की इस दूरी के बीच लोहे के एंगल में कटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग करनी चाही थी, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो. इसी बैरिकेडिंग को हटाए जाने पर हंगामा शुरू हुआ था.

पुलिस बूथ है विवाद की जड़?

बहरहाल सुबह के वक्त हंगामा शुरू होने के बाद पुलिस ने पुलिस बूथ के लिए तैयार किए गए लोहे के स्ट्रक्चर को हटाकर उसे कुछ दूरी पर रखवा दिया. हालांकि मस्जिद से सटाकर पुलिस बूथ का स्ट्रक्चर रखे जाने का फैसला चोमू थाने के जिम्मेदार लोगों ने अपने स्तर पर किया था या इसके लिए ऊपर से मंजूरी भी ली थी, फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है. यह जरूर कहा जा सकता है कि विवाद की जड़ में कहीं ना कहीं मस्जिद से सटाकर बनाया जा रहा पुलिस बूथ भी है.

अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले बनी थी सहमति-बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जयपुर के चौमूं क्षेत्र में हुए अतिक्रमण और उपद्रव के मामले को लेकर शुक्रवार (26 दिसंबर) को शासन सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, ''चौमूं बस स्टैंड पर सड़क पर स्थापित स्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुवार को पुलिस प्रशासन और संबंधित पक्षों के बीच वार्ता हुई थी. जिसमें दोनों पक्षों में सड़क के बीच बने हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सहमति बनी थी."

'उपद्रवियों ने रेलिंग लगाकर फिर किया अतिक्रमण का प्रयास'

उन्होंने आगे कहा, ''गुरुवार (25 दिसंबर) देर रात कुछ उपद्रवियों द्वारा सड़क पर लोहे की रेलिंग लगाकर फिर से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया. प्रशासन की ओर से इस काम को रोके जाने पर पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाज़ी की गई. जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई.'' उन्होंने आश्वस्त किया कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और लगातार उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है.

मंत्री का कांग्रेस नेता डोटासरा पर हमला

बेढ़म ने कहा, ''उपद्रव करने वाले लोगों को वीडियो, फोटो और अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है. नियमानुसार उनपर कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई पर विपक्ष ओछी राजनीती कर रहा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर अपनी राजनीती चमका रहे हैं.''

'अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई धर्म या जाति देखकर नहीं'

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई धर्म या जाति देखकर नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की अतिक्रमण हटाने की नीति पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें धर्म या जाति का कोई सवाल नहीं है.