जयपुर: चौमूं में बवाल के बाद 100 लोग हिरासत में, क्या घरों की छतों पर इकट्ठा थे ईंट-पत्थर?

जयपुर के चौमूं में मस्जिद विवाद में हुए पथराव को लेकर करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि इनमें सभी की भूमिका की जांच की जाएगी. जिनकी भूमिका संदिग्ध होगी या जिनके हिंसा में शामिल होने की जानकारी मिलेगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा, ''भूमिका के हिसाब से यह देखा जाएगा कि किसे गिरफ्तार किया जाना है और किसे पाबंद किया जाना है. फिलहाल अभी तक किसी साजिश की जानकारी सामने नहीं आई है. बाहरी लोगों के शामिल होने की भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है.''

डर या भ्रम की वजह से हुई घटना- पुलिस

उन्होंने आगे कहा, ''अभी तक हुई तफ्तीश के मुताबिक यह घटना मिस अंडरस्टैंडिंग और डर या भ्रम की वजह से हुई है. घरों की छतों पर ईंट-पत्थर इकट्ठा किए जाने की बात भी गलत है. पुराने घरों में ज्यादातर छतों पर कुछ ईंट पत्थर रखे होते हैं. अभी तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.''

हालात को सामान्य करने की कोशिश- पुलिस

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ये भी कहा, ''पुलिस अब अपनी तरफ से इस मामले में केस दर्ज करेगी. हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगह पर अधिकारियों की तैनाती की जा रही है. लोकल लेवल पर अधिकारियों की लापरवाही के मामले में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.''

जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में एक मस्जिद के बाहर सड़क के किनारे लगाई गई लोहे की रेलिंग हटाते समय भीड़ के पथराव करने से कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. यह घटना जयपुर से 40 किलोमीटर दूर चौमूं कस्बे में बस स्टैंड इलाके के पास तड़के करीब तीन बजे हुई. प्रशासन ने सड़क पर अतिक्रमण कर लगाई गई लोहे की रेलिंग हटाने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया.

पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा- सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट और सख्त निर्देशों के बाद चौमूं में उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ संदेश दे दिया है कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी नहीं है। पत्थरबाजों पर फूल नहीं, बल्कि उन्हें कानून के मुताबिक सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.