'INDIA गठबंधन और कांग्रेस मुद्दाविहीन', केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर हमला

राजस्थान सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार (3 दिसंबर) को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष, कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बीते महीनों में हुए सभी चुनावों- महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और हाल ही में बिहार में एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया है.

जनता का पूरा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, जबकि INDIA गठबंधन और कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी हैं. इसके अलावा मंत्री ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा. मंत्री ने एसआईआर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है.

नॉन-इश्यू को इश्यू बना रहा विपक्ष- गजेंद्र सिंह शेखावत

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. इस वजह से वे अब नॉन-इश्यू को इश्यू बनाकर राजनीतिक अस्तित्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. SIR (Special Intensive Revision) पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “देशभर में कहा गया कि SIR पर बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन धरातल पर किसी भी राज्य में जनता ने कांग्रेस की इस राजनीति का साथ नहीं दिया.”

विपक्ष का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ- गजेंद्र सिंह शेखावत

मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में जनता ने साफ संदेश दे दिया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश सहन नहीं करेगा. विपक्ष का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ. जनता ने बिहार में विपक्ष को राजनीतिक तमाचा दिया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के परिणामों ने विपक्ष को आईना दिखा दिया. उन्होंने कहा, “विपक्ष को जनता ने तमाचा मारा है. संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने वालों को देश कहीं जगह नहीं देगा.”

राजभवन का नाम बदलने पर क्या बोले मंत्री?

इस बीच राजभवन को ‘लोक भवन’ बनाए जाने और इस पर उठ रहे सवालों को लेकर पूछे गए सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “जिस तरह राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ रखा गया, उसी तरह ये पहल भी उसी सोच का हिस्सा है. भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना हमारा संकल्प है.”

हर पहल उसी दिशा में उठाया गया कदम है- गजेंद्र सिंह शेखावत

शेखावत ने कहा कि भारत की विरासत को सम्मान और गर्व के साथ आगे बढ़ाना ही नई दिशा है. कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना समय की मांग है. भारत की विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है. सरकार की हर पहल उसी दिशा में उठाया गया कदम है.