राजस्थान निकाय चुनाव: बीजेपी ने प्रचार में झोंकी ताकत, सीकर में सह-प्रभारी ने की बैठक

राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह एक्शन मोड में पर नजर आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व राजस्थान निकाय चुनाव सह-प्रभारी रोहन गुप्ता ने शनिवार को सीकर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. रोहन गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि निकाय चुनावों में पार्टी संगठन और भजनलाल शर्मा सरकार के विकास पक्ष को मजबूती के साथ जनता के बीच रखा जाए.

भाजपा जिला कार्यालय में हुई बैठक में सीकर, खाटू और फतेहपुर क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए. निकाय चुनाव संभाग प्रभारी विजेंद्र पूनियां, जिला संगठन प्रभारी वासुदेव चावला और जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा की गई.

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निकाय चुनाव सह-प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

रोहन गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि निकाय चुनावों में संगठन और भाजपा सरकार का पक्ष मजबूती से जनता तक पहुंचाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निकायों के लिए अमृत योजना में जारी राशि और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निकाय विकास के लिए किए गए बजट आवंटन का जिक्र जरूर करें. कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते हुए जनता के बीच जाएं.

राजस्थान निकाय चुनाव सह-प्रभारी रोहन गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनाव जीतकर “ट्रिपल इंजन” की सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी करें; केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार से जोड़ते हुए निकायों में भी भाजपा के बोर्ड बनाना सुनिश्चित करें.

इसके अलावा विकास दावों का जिक्र करने को कहा है. रोहन गुप्ता ने विशेष रूप से अमृत 2.0 जैसे केंद्रीय/राज्य स्तरीय शहरी विकास पैकेज और सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा निकाय चुनाव से पहले घोषित सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों—जैसे पेयजल, सीवरेज, सड़क और आवास/प्लॉट जैसे वादों—का प्रचार करने पर जोर दिया.

बैठक में मौजूद प्रमुख पदाधिकारी

जिला मीडिया संयोजक जितेंद्र माथुर के अनुसार बैठक में जिला महामंत्री राजेश रोलन, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिता शर्मा, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष विनोद मीणा, किसान मोर्चा जिला समन्वयक विकास भास्कर सहित अर्जुन तिवाड़ी, जितेंद्र बाजिया, प्रियंका बाजिया, हंसराज सैनी, नंदलाल बिजारणियां, विष्णु काबरा, निश्चय जीनगर, जितेश शर्मा, साजन सिंह, रामावतार बड़सरा, अरूण चौधरी, अनुराधा, राजेंद्र धीरजपुरा, विरेंद्र दीपपुरा आदि मौजूद रहे.

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