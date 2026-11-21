राजस्थान के पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है. चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमकर जश्न मनाया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी.

दरअसल, पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कुछ देर पहले जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. यहां पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया. पार्टी कार्यालय में ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की.

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बीजेपी के कुशासन की हार- डोटासरा

जश्न के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह जीत बीजेपी के कुशासन की हार है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा सरकार तीन साल में हर मोर्चे पर नाकाम रही है. जनता ने बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और उसका घमंड चकनाचूर कर दिया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांगा इस्तीफा

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे.

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विधानसभा चुनाव को बताया सेमीफाइनल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी सेमीफाइनल में बाहर हो गई है. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इससे भी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में पार्टी के पक्ष में माहौल बनने के संकेत दिए हैं.