राजस्थान में संपन्न पंचायत चुनाव के नतीजों कांग्रेस को संजीवनी दे दी है. 37 जिलों में जिए परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 1271 सीटों में से 794 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को महज 357 सीटें ही प्राप्त हुई हैं. सांसद हनुमान बेनीवाल की RLP ने नागौर में पूर्ण बहुतम प्राप्त किया है.

इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी कई सीटों पर जीत हासिल हुई है.

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कांग्रेस को 23 जिला परिषदों में बहुमत

राज्य के 37 जिलों की जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है. कांग्रेस ने 23 जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. जबकि बीजेपी को सिर्फ पांच जिलों में बहुमत मिला है. आठ जिलों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. इनमें चार जिलों में कांग्रेस बीजेपी से आगे रही, जबकि दो जिलों में दोनों पार्टियों की सीटें बराबर रहीं. दो अन्य जिलों में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी.

जिला परिषद की 1271 सीटों पर किसे कितनी जीत?

कांग्रेस: 794 सीटें

बीजेपी: 357 सीटें

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP): 51 सीटें

भारत आदिवासी पार्टी (BAP): 43 सीटें

CPM: 7 सीटें

BSP: 6 सीटें

निर्दलीय: 13 सीटें

पंचायत चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 45.4 फीसदी वोट, जबकि बीजेपी को 37.76 फीसदी वोट प्राप्त हुए. RLP को 6.64 फीसदी और NOTA को 2.08 फीसदी वोट मिले.

पंचायत समितियों में भी कांग्रेस का दबदबा

कांग्रेस ने जिला परिषद के साथ ही पंचायत समिति चुनाव में भी बीजेपी को पछाड़ दिया. राज्य की 37 जिलों की 412 पंचायत समितियों के 7520 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें कांग्रेस ने 3758 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 2213 सीटें मिली हैं. RLP ने 497 और BAP ने 278 सीटों पर कब्जा जमाया है/

अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

निर्दलीय: 662 सीटें

BSP: 60 सीटें

CPM: 50 सीटें

आम आदमी पार्टी : 2 सीटें

पंचायत समितियों में भी कांग्रेस को 230 जगह स्पष्ट बहुमत मिला है. बीजेपी सिर्फ 52 समितियों में बहुमत हासिल कर सकी. इसके अलावा RLP को 14 और BAP को 11 पंचायत समितियों में स्पष्ट बहुमत मिला है.

पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 39.15 फीसदी वोट मिले, बीजेपी को 33.78 फीसदी वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवारों को 13.7 फीसदी, RLP को 6.78 फीसदी और BAP को 3.31 फीसदी वोट मिले.

जयपुर में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका

राजधानी जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. यहां जिला परिषद की 57 में से 55 सीटों के नतीजे घोषित हुए. इनमें कांग्रेस ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें मिलीं. RLP ने भी दो सीटों पर कब्जा जमाया.

जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने करीब 74 फीसदी सीटों पर जीत हासिल की. वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रही, कांग्रेस को 46.23 फीसदी और बीजेपी को 37.28 फीसदी वोट मिले. RLP को 13.04 फीसदी वोट हासिल हुए.

इसके साथ ही जयपुर की 22 पंचायत समितियों में भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला. कांग्रेस ने 14 समितियों में बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी सिर्फ दो समितियों में बहुमत जुटा सकी. दो समितियों के अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए थे.

CM भजनलाल शर्मा की सांगानेर सीट पर RLP का कब्जा

राजस्थान पंचायत चुनाव का सबसे चौंकाने वाला नतीजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में देखने को मिला. यहां हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंचायत समिति में बहुमत हासिल कर लिया.

सांगानेर पंचायत समिति की 15 सीटों में से RLP ने आठ सीटें जीतीं. वहीं, बीजेपी और कांग्रेस को तीन-तीन सीटों पर जीत मिली. मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का यह प्रदर्शन पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

प्रेमचंद बैरवा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र में भी BJP पिछड़ी

जयपुर जिले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र दूदू में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ. यहां आने वाली तीन पंचायत समितियों में से फागी में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी.बाकी दो समितियों में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही. कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा की पंचायत समिति में बीजेपी को 15 में से सिर्फ एक वार्ड में जीत मिली.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के लिए भी चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे, उन्होंने अपनी पत्नी, दो बेटों और भाई की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन परिवार के चारों सदस्य चुनाव हार गए.

इसके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विधानसभा क्षेत्र की लोहावट पंचायत समिति में बीजेपी का खाता नहीं खुला. कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के क्षेत्र सवाई माधोपुर में भी पार्टी को 23 वार्डों में से सिर्फ छह सीटों पर जीत मिली.

केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में भी बीजेपी को हार

राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी को सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों के क्षेत्रों में ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के गढ़ में भी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गृह जिले बीकानेर में जिला परिषद के 41 वार्डों में से बीजेपी सिर्फ आठ सीटें जीत सकी. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले जोधपुर में भी बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. यहां जिला परिषद की 43 सीटों में से पार्टी को सिर्फ आठ सीटों पर जीत मिली. वहीं, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के गृह जिले अलवर में जिला परिषद के 39 वार्डों में बीजेपी सिर्फ चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकी.

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