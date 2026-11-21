राजस्थान के डूंगरपुर जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने जिले की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है. यहां किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 14-14 सीटें जीतकर बराबरी कर ली है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद कांग्रेस के पास अब सत्ता की चाबी आ गई है.

जिला परिषद में बोर्ड बनाने के लिए किसी भी दल को 19 सदस्यों का समर्थन चाहिए. ऐसे में भाजपा और BAP दोनों को बहुमत के लिए पांच-पांच अतिरिक्त सदस्यों की जरूरत है. वहीं कांग्रेस के 9 सदस्य किसी भी एक दल का पूरा खेल बना सकते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस किसका साथ देगी और डूंगरपुर जिला परिषद में अगला जिला प्रमुख किस पार्टी का होगा?

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भाजपा और BAP के बीच कांटे की टक्कर

डूंगरपुर जिला परिषद की कुल 37 सीटों के लिए हुए चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और दोनों ही दल 14-14 सीटें जीतने में कामयाब रहे. वहीं कांग्रेस को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा.

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि जिले की जनता ने किसी एक पार्टी को जिला परिषद की सत्ता सौंपने का फैसला नहीं किया है. भाजपा और BAP दोनों ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन दोनों ही बहुमत के आंकड़े से दूर रह गईं. अब चुनावी मुकाबला खत्म होने के बाद असली राजनीतिक खेल शुरू होने वाला है.

दरअसल, जिला परिषद में बहुमत के लिए 19 सदस्यों का समर्थन जरूरी है. भाजपा और BAP के पास फिलहाल 14-14 सदस्य हैं. ऐसे में दोनों पार्टियों को पांच अतिरिक्त सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा. यही वजह है कि अब दोनों दलों की नजर कांग्रेस के 9 सदस्यों पर टिकी हुई है.

9 सीटों के साथ कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी

इस चुनाव में कांग्रेस भले ही तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन नतीजों के बाद उसकी राजनीतिक अहमियत काफी बढ़ गई है. कांग्रेस के पास 9 सदस्य हैं और यही 9 सदस्य जिला परिषद में सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकते हैं.

अगर कांग्रेस भाजपा को समर्थन देती है तो भाजपा के पास कुल 23 सदस्यों का समर्थन हो जाएगा. इसी तरह अगर कांग्रेस BAP के साथ जाती है तो BAP के पास भी 23 सदस्यों का आंकड़ा पहुंच जाएगा. यानी दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस का समर्थन मिलने वाली पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है.

ऐसे में कांग्रेस के सामने भी बड़ा मौका है. पार्टी चाहे तो किसी एक दल को समर्थन देकर जिला परिषद में अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है. इसके अलावा कांग्रेस अपने समर्थन के बदले जिला प्रमुख पद या अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लेकर भी बातचीत कर सकती है.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कांग्रेस किस पार्टी के साथ जाएगी. पार्टी के नेता किस तरह की रणनीति बनाते हैं और अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में कितने सफल होते हैं, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी.

भाजपा के लिए यह चुनाव पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहा है. पार्टी ने 14 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब इन सीटों को सत्ता में बदलने की है.

भाजपा के सामने बहुमत के लिए पांच और सदस्यों का समर्थन जुटाने की जरूरत है. इसके लिए पार्टी कांग्रेस के साथ बातचीत कर सकती है. इसके अलावा दूसरे सदस्यों और राजनीतिक संपर्कों के जरिए भी समर्थन हासिल करने की कोशिश हो सकती है.

भाजपा के लिए जिला परिषद में बोर्ड बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जिले में पार्टी की राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो सकती है. वहीं जिला प्रमुख का पद भी जिले की राजनीति में काफी अहम माना जाता है.

अब देखना होगा कि भाजपा अपने राजनीतिक समीकरणों के जरिए बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाती है या नहीं. फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को अपने पक्ष में लाने की होगी.

BAP के सामने चुनावी जीत को सत्ता में बदलने की चुनौती

डूंगरपुर की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है. जिला परिषद चुनाव में 14 सीटें जीतकर पार्टी ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है.

भाजपा के बराबर सीटें हासिल करना BAP के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है. लेकिन अब पार्टी के सामने असली परीक्षा है. चुनाव में सीटें जीतना एक बात है और जिला परिषद में अपना जिला प्रमुख बनाना दूसरी बात. इसके लिए BAP को भी 19 सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा.

पार्टी के पास फिलहाल 14 सदस्य हैं. ऐसे में उसे पांच और सदस्यों की जरूरत है. कांग्रेस के 9 सदस्य इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं. अगर कांग्रेस BAP के साथ आती है तो पार्टी के पास 23 सदस्यों का समर्थन हो सकता है.

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डूंगरपुर जिला परिषद के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को ऐसी स्थिति में ला दिया है, जहां उसका एक फैसला जिले की सत्ता का भविष्य तय कर सकता है. 9 सीटों के साथ पार्टी के पास भाजपा और BAP दोनों को समर्थन देने का विकल्प मौजूद है.

लेकिन कांग्रेस के लिए भी यह फैसला आसान नहीं होगा. पार्टी को यह देखना होगा कि किसके साथ जाने से उसे राजनीतिक फायदा मिलेगा. इसके साथ ही जिला परिषद में अपनी भूमिका और भविष्य की राजनीति को भी ध्यान में रखना होगा.

कांग्रेस अगर भाजपा का समर्थन करती है तो जिले में भाजपा का बोर्ड बन सकता है. वहीं BAP के साथ जाने पर आदिवासी पार्टी को जिला प्रमुख बनाने का मौका मिल सकता है.

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डूंगरपुर जिला परिषद का पूरा सीट गणित समझिए

डूंगरपुर जिला परिषद में कुल 37 सीटें हैं. चुनाव परिणाम के मुताबिक भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 14-14 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है. इस तरह जिला परिषद में बहुमत का आंकड़ा 19 है. भाजपा और BAP दोनों को बहुमत हासिल करने के लिए पांच अतिरिक्त सदस्यों के समर्थन की जरूरत है.

वहीं कांग्रेस के 9 सदस्य किसी भी एक दल के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं. ऐसे में जिला परिषद की सत्ता का पूरा गणित कांग्रेस के समर्थन और राजनीतिक दलों के बीच होने वाले संभावित गठबंधन पर निर्भर करेगा.