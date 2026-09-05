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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत

धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत

धौलपुर में ईको कार के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है. वहीं घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां से उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 05 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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राजस्थान के धौलपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल धौलपुर के मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास एक भयानक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे की वजह सड़क पर भरा पानी बना है. बता दें कि सड़क पर भरे पानी से गुजरते समय अनियंत्रित होकर पोखर में ईको कार पलट गई है. इस कार के पलटने से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है.

इस बीच हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में ग्रामीणों ने भागकर मोर्चा संभाला है. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर बच्चों और महिलाओं को कार से बाहर निकाला है. घटना के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से CHC मनियां पहुंचाया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस को दी गई घटना की सूचना

ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. पुलिस द्वारा हादसे की पीछे की वजह की पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस अपनी जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा मृतकों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. ग्रामीणों द्वारा एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है.

डॉक्टर ने दी यह जानकारी

जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि दुर्घटना के बाद 11 लोगों को अस्पताल लाया गया था. इनमें से चार को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चार अन्य का इलाज किया गया और उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया. तीन लोगों को इलाज की आवश्यकता नहीं थी. फिलहाल इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं यात्रियों में कोहराम मचा हुआ है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Dholpur News RAJASTHAN NEWS
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