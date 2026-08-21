'कॉकरोचों से भी मेरा...', CJP टीम पर हमले के बीच बोले जयपुर MLA बालमुकुंद

राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर शुक्रवार (21 अगस्त) को ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है. 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के दौरान सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका को ग्रामीणों की भीड़ ने दौड़ा दिया. इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है.

इस बीच जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सबको अपनी बात रखने के अधिकार पर जोर दिया. बालमुकुंद आचार्य का प्रकरण पर कहना है कि मैं किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हूं. कहीं भी किसी भी रूप में हिंसा नहीं होना चाहिए. सबको अपनी बात रखने का अधिकार है.

बीजेपी विधायक ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है. विधायक ने कहा, "कॉकरोचों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात संबंधित विभाग, अधिकारी, प्रतिनिधि तक पहुंचाइए. आपकी कोई बात है, कोई शिकायत है. यह आपका अधिकार है आपको रखना चाहिए."

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CJP की टीम को खदेड़ने पर क्या बोले बालमुकुंद आचार्य

बालमुकुंद आचार्य ने यह भी कहा है कि कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज, स्कूल या शिक्षण संस्थान में कोई परीक्षा चल रही है तो आप घुसकर उसमें हंगामा करो तो और बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका भविष्य खराब होतो है. इसलिए इस तरह के उपद्रव करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है वो ले लेना चाहिए.

सीजेपी की टीम का जयपुर के बगरू में विरोध

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की टीम को शुक्रवार (21 अगस्त) को जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के दौरे के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. आरोप है कि स्थानीय लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर खदेड़ दिया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

यह घटना रामपुरा-कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई जहां कॉजपा कार्यकर्ता भवन की हालत का जायजा लेने और छात्रों व शिक्षकों से बातचीत करने पहुंचे थे. पुलिस ने इस तरह की घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है.

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