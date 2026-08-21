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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कॉकरोचों से भी मेरा...', CJP टीम पर हमले के बीच बोले जयपुर MLA बालमुकुंद

'कॉकरोचों से भी मेरा...', CJP टीम पर हमले के बीच बोले जयपुर MLA बालमुकुंद

Jaipur News: 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के दौरान सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका को ग्रामीणों की भीड़ ने दौड़ा दिया. इस पूरे मामले पर हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 21 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर शुक्रवार (21 अगस्त) को ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है. 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के दौरान सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका को ग्रामीणों की भीड़ ने दौड़ा दिया. इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है.

इस बीच जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सबको अपनी बात रखने के अधिकार पर जोर दिया. बालमुकुंद आचार्य का प्रकरण पर कहना है कि मैं किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हूं. कहीं भी किसी भी रूप में हिंसा नहीं होना चाहिए. सबको अपनी बात रखने का अधिकार है.

बीजेपी विधायक ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है. विधायक ने कहा, "कॉकरोचों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात संबंधित विभाग, अधिकारी, प्रतिनिधि तक पहुंचाइए. आपकी कोई बात है, कोई शिकायत है. यह आपका अधिकार है आपको रखना चाहिए."

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CJP की टीम को खदेड़ने पर क्या बोले बालमुकुंद आचार्य

बालमुकुंद आचार्य ने यह भी कहा है कि कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज, स्कूल या शिक्षण संस्थान में कोई परीक्षा चल रही है तो आप घुसकर उसमें हंगामा करो तो और बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका भविष्य खराब होतो है. इसलिए इस तरह के उपद्रव करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है वो ले लेना चाहिए.

सीजेपी की टीम का जयपुर के बगरू में विरोध

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की टीम को शुक्रवार (21 अगस्त) को जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के दौरे के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. आरोप है कि स्थानीय लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर खदेड़ दिया और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

यह घटना रामपुरा-कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई जहां कॉजपा कार्यकर्ता भवन की हालत का जायजा लेने और छात्रों व शिक्षकों से बातचीत करने पहुंचे थे. पुलिस ने इस तरह की घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
BJP CJP Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Ashutosh Ranka
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