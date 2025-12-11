राजस्थान की हवामहल सीट से विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर चर्चा में हैं. मीणा कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर हुए विवाद के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे नगर निगम के कार्मिकों को लेकर तीखी टिप्पणियाँ करते और 'कुटने' जैसी बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक मीणा कॉलोनी में एक मकान पर अवैध निर्माण चल रहा था. नगर निगम ने कुछ दिन पहले इस मकान को सीज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया. इससे नाराज स्थानीय लोगों ने विधायक बालमुकुंद आचार्य से शिकायत की. शिकायत मिलते ही विधायक मौके पर पहुंचे. वहां पहले से मौजूद लोगों की भीड़ ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद विधायक ने निगम के कार्मिकों पर मिलीभगत का आरोप लगाया.

अधिकारियों पर जताई नाराजगी

मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में विधायक निगम की कार्रवाई पर नाराज होते हुए साफ दिखाई देते हैं. इसी दौरान एक महिला निगम अधिकारी को फोन करती दिखती है, लेकिन फोन नहीं उठता. इस पर विधायक ने गुस्से में कहा, “मिला हुआ है वो… मैं आज इसी चौराहे पर उसे कुटूंगा… वीडियो भी बनाऊंगा का.” उनकी यह टिप्पणी वीडियो में साफ सुनाई देती है, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों में भी हलचल मच गई.

अधिकारी नहीं पहुंचे तो और भड़के विधायक

काफी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो विधायक का गुस्सा और बढ़ गया. वीडियो में वे कहते हुए दिखते हैं, “उसका इलाज करूंगा… अब मेरे बस की बात नहीं है.” वहीं पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, “छोड़ो रहने दो.” इस पर विधायक ने जवाब दिया, “कोई बात नहीं, मर जाएगा साला… मेरा कहना नहीं मानेगा, उसका यही हाल होगा.”

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है. कई लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई ज़रूरी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए. वहीं, कुछ लोग विधायक की बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही के चलते ही इलाके में बार-बार ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं.