हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: 'आई लव मोहम्मद' विवाद विदेशी साजिश, कांग्रेस चाहती है...', विधायक बाबा बालक नाथ का दावा

राजस्थान: 'आई लव मोहम्मद' विवाद विदेशी साजिश, कांग्रेस चाहती है...', विधायक बाबा बालक नाथ का दावा

Baba Balak Nath News: बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने 'आई लव मोहम्मद' विवाद को विदेशी षड्यंत्र बताया, जिसका उद्देश्य देश को तोड़ना है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धमकी को पब्लिसिटी स्टंट कहा.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में हाल ही में 'आई लव मोहम्मद' और 'आई लव महादेव' को लेकर भड़के विवाद पर तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह पूरे घटनाक्रम विदेशी ताकतों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है. इसका उद्देश्य देश की अखंडता को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाना है. उन्होंने दावा किया कि भारत की सरकार इतनी मजबूत है कि इस तरह की हर चाल का करारा जवाब देने में सक्षम है.

बाबा बालक नाथ ने कहा कि जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वे विदेशी ताकतों की भाषा बोलते हैं. लेकिन सरकार और प्रशासन भी उनकी भाषा में जवाब देना जानता है. उन्होंने कहा कि “जो षड्यंत्रकारी थे, वे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.”

योगी आदित्यनाथ को धमकी पर प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में मिली धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल महज सुर्खियों में आने के लिए की जाती हैं. “कई लोग सिर्फ अपना नाम अखबार और चैनलों पर आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं है.”

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर

लेह-लद्दाख में हाल ही की हिंसा और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बाबा बालक नाथ ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है. “अगर किसी ने राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा. यदि कोई निर्दोष है तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.”

विदेशी फंडिंग और एनजीओ पर हमला

उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर कई लोग पकड़े जाते हैं जो देशभक्त दिखने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में विदेशी ताकतों से फंडिंग लेते हैं. ऐसे लोगों को उजागर होते ही जेल भेज दिया जाता है. उन्होंने कहा, “देश में कुछ एनजीओ विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और देशविरोधी गतिविधियां कर रहे हैं. सरकार ऐसे तत्वों को लगातार बेनकाब कर रही है.”

कांग्रेस पर तीखा वार

राजस्थान की राजनीति पर बोलते हुए बाबा बालक नाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ का ढोल पीट रहा है और सरकार की योजनाओं को बदनाम करने में लगा है. “पिछले दो सालों में बीजेपी सरकार ने किसानों, युवाओं और आमजन के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर उन्हें पानी भी पिलाया जाए तो वे उस पात्र को तोड़ देंगे.”

धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुद धर्म परिवर्तन की राजनीति करता है. “सदन में जब धर्म परिवर्तन पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने सुनना तक पसंद नहीं किया. कांग्रेस यही चाहती है कि देश का धर्म परिवर्तन हो जाए.”

राहुल गांधी पर निशाना

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा बालक नाथ ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करता है. जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम हटाए जाते हैं और यदि किसी का नाम गलती से हट जाता है तो उसे जोड़ने की व्यवस्था भी है. “भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है और इसे कमजोर करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी.”

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Baba Balak Nath RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Films Releasing On OTT: अक्टूबर में ओटीटी लवर्स की बल्ले बल्ले! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
जनरल नॉलेज
Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
शिक्षा
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
Embed widget