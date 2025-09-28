उत्तर प्रदेश में हाल ही में 'आई लव मोहम्मद' और 'आई लव महादेव' को लेकर भड़के विवाद पर तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह पूरे घटनाक्रम विदेशी ताकतों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है. इसका उद्देश्य देश की अखंडता को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाना है. उन्होंने दावा किया कि भारत की सरकार इतनी मजबूत है कि इस तरह की हर चाल का करारा जवाब देने में सक्षम है.

बाबा बालक नाथ ने कहा कि जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वे विदेशी ताकतों की भाषा बोलते हैं. लेकिन सरकार और प्रशासन भी उनकी भाषा में जवाब देना जानता है. उन्होंने कहा कि “जो षड्यंत्रकारी थे, वे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.”

योगी आदित्यनाथ को धमकी पर प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में मिली धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल महज सुर्खियों में आने के लिए की जाती हैं. “कई लोग सिर्फ अपना नाम अखबार और चैनलों पर आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं है.”

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर

लेह-लद्दाख में हाल ही की हिंसा और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बाबा बालक नाथ ने कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है. “अगर किसी ने राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा. यदि कोई निर्दोष है तो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.”

विदेशी फंडिंग और एनजीओ पर हमला

उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर कई लोग पकड़े जाते हैं जो देशभक्त दिखने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में विदेशी ताकतों से फंडिंग लेते हैं. ऐसे लोगों को उजागर होते ही जेल भेज दिया जाता है. उन्होंने कहा, “देश में कुछ एनजीओ विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और देशविरोधी गतिविधियां कर रहे हैं. सरकार ऐसे तत्वों को लगातार बेनकाब कर रही है.”

कांग्रेस पर तीखा वार

राजस्थान की राजनीति पर बोलते हुए बाबा बालक नाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ का ढोल पीट रहा है और सरकार की योजनाओं को बदनाम करने में लगा है. “पिछले दो सालों में बीजेपी सरकार ने किसानों, युवाओं और आमजन के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर उन्हें पानी भी पिलाया जाए तो वे उस पात्र को तोड़ देंगे.”

धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुद धर्म परिवर्तन की राजनीति करता है. “सदन में जब धर्म परिवर्तन पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने सुनना तक पसंद नहीं किया. कांग्रेस यही चाहती है कि देश का धर्म परिवर्तन हो जाए.”

राहुल गांधी पर निशाना

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा बालक नाथ ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करता है. जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम हटाए जाते हैं और यदि किसी का नाम गलती से हट जाता है तो उसे जोड़ने की व्यवस्था भी है. “भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है और इसे कमजोर करने की कोई कोशिश सफल नहीं होगी.”