बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम अब लगभग स्पष्ट हो गए हैं. बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, तमिलनाडु में टीवीके और केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ सकती है.

इस बीच बीजेपी की राजस्थान इकाई के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति) को चुनाव लड़ना हो तो बीजेपी के रणनीतिकारों की सेवाएं लेनी पड़ सकतीं हैं.

Sirohi News: सड़क पार कर रहे थे 3 युवक, तभी काल बनकर आया ट्रेलर, खौफनाक हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत

नितिन नवीन की शुरुआत भी अच्छी- पूनिया

बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि अब देश में, भारत की जनता ने विचारधारा पर आधारित राष्ट्रवाद को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है. इससे बढ़कर कोई और उन्नत या बेहतरीन विचार नहीं है. पार्टी लगातार चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि वह ज़मीनी स्तर पर काम करती है, पार्टी के नेता कड़ी मेहनत करते हैं, और प्रधानमंत्री स्वयं इसके लिए प्रेरणा हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की शुरुआत भी अच्छी है.

पूनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर चुनाव में जाना हो तो इनकी सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं.

डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप, 16 बम होने का दावा; खाली कराया गया परिसर

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On BJP leading in Assam polls, BJP leader Satish Poonia says, "Now, in the country, the people of India have fully established nationalism based on ideology. There is no more advanced or excellent idea than this... The party keeps winning elections… pic.twitter.com/LVfFauTRV6 — ANI (@ANI) May 4, 2026

बीजेपी नेता ने कहा कि यह चुनाव BJP के वैचारिक उत्थान के लिए हर तरह से अच्छा है. यह सुशासन के मॉडल की जीत और अतिवाद की हार है.