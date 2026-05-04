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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप, 16 बम होने का दावा; खाली कराया गया परिसर

डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप, 16 बम होने का दावा; खाली कराया गया परिसर

Dungarpur Bomb Threat News: डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कलेक्ट्रेट और कोर्ट परिसर खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 May 2026 03:11 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में सोमवार (4 मई) सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जानकारी के मुताबिक, जिला कलेक्टर देशलदान के आधिकारिक ईमेल पर एक अज्ञात संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर 16 जगहों पर बम रखे गए हैं. यह मेल करीब सुबह 11 बजे मिला, जिसके बाद प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया.

धमकी मिलते ही बिना समय गंवाए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया. सिर्फ कलेक्ट्रेट ही नहीं, बल्कि जिला परिषद, एसडीएम कार्यालय और पास स्थित कोर्ट परिसर को भी तुरंत खाली कराया गया.

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सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना काम छोड़कर बाहर निकल आए. देखते ही देखते परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल, सर्च ऑपरेशन जारी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर देशलदान और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मौके पर पहुंचे. उनके साथ एसपी मुकेश कुमार सांखला समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बम निरोधक दस्ता (BDDS) भी मौके पर पहुंच गया. डॉग स्क्वायड और आधुनिक उपकरणों की मदद से कलेक्ट्रेट के हर कमरे, वकीलों के चैंबर और टेबल-कुर्सियों तक की बारीकी से जांच की जा रही है.

अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला, जांच जारी

प्रारंभिक जांच में अभी तक किसी भी तरह का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. हालांकि, पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है. एसपी मनीष कुमार ने साफ कहा है कि जब तक पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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पुलिस अब उस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है, जिसने यह धमकी दी. साइबर टीम की मदद से मेल की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह शरारत है या कोई गंभीर साजिश. फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

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Published at : 04 May 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Bomb Threat Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
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