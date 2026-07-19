जयपुर के गांव में चांदी के सिक्के निकलने की खबर, खजाने के लिए ग्रामीणों ने रातभर की खुदाई

जयपुर के फागी क्षेत्र के चौरू गांव में एक अफवाह ने ऐसा माहौल बना दिया कि रातों-रात पूरा गांव कथित खजाने की तलाश में जुट गया. बताया जा रहा है कि एक पुराने मकान की जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन से कुछ चांदी के सिक्के निकलने की खबर फैल गई. देखते ही देखते यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि जमीन के नीचे मुगलकालीन चांदी के सिक्कों का बड़ा खजाना दबा हुआ है. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे और अलग-अलग स्थानों पर खुदाई कर सिक्कों की तलाश शुरू कर दी.

देर शाम शुरू हुई यह हलचल रातभर जारी रही. ग्रामीण टॉर्च और अन्य साधनों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन में दबे कथित खजाने की खोज में जुटे रहे. गांव में महिला, पुरुष, बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी इस खोज अभियान का हिस्सा बन गए. पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग जमीन के नीचे और भी सिक्के मिलने की संभावना जता रहे हैं.

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वीडियो में खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने का किया गया दावा

इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि मिले सिक्के काफी पुराने प्रतीत हो रहे हैं और संभव है कि वे मुगलकालीन हों. हालांकि, इस दावे की अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है.

फिलहाल प्रशासन या पुरातत्व विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर वापस लौट गई. ऐसे में गांव में अफवाहों और चर्चाओं का दौर जारी है तथा लोग अब भी जमीन के नीचे दबे कथित खजाने की तलाश में जुटे हुए हैं.

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