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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर के गांव में चांदी के सिक्के निकलने की खबर, खजाने के लिए ग्रामीणों ने रातभर की खुदाई

जयपुर के गांव में चांदी के सिक्के निकलने की खबर, खजाने के लिए ग्रामीणों ने रातभर की खुदाई

Jaipur News In Hindi: फागी क्षेत्र में एक पुराने मकान की जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन से कुछ चांदी के सिक्के निकलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में खुदाई कर सिक्कों की तलाश शुरू कर दी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 19 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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जयपुर के फागी क्षेत्र के चौरू गांव में एक अफवाह ने ऐसा माहौल बना दिया कि रातों-रात पूरा गांव कथित खजाने की तलाश में जुट गया. बताया जा रहा है कि एक पुराने मकान की जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन से कुछ चांदी के सिक्के निकलने की खबर फैल गई. देखते ही देखते यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि जमीन के नीचे मुगलकालीन चांदी के सिक्कों का बड़ा खजाना दबा हुआ है. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे और अलग-अलग स्थानों पर खुदाई कर सिक्कों की तलाश शुरू कर दी.

देर शाम शुरू हुई यह हलचल रातभर जारी रही. ग्रामीण टॉर्च और अन्य साधनों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन में दबे कथित खजाने की खोज में जुटे रहे. गांव में महिला, पुरुष, बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि बच्चे भी इस खोज अभियान का हिस्सा बन गए. पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग जमीन के नीचे और भी सिक्के मिलने की संभावना जता रहे हैं.

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वीडियो में खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने का किया गया दावा

इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि मिले सिक्के काफी पुराने प्रतीत हो रहे हैं और संभव है कि वे मुगलकालीन हों. हालांकि, इस दावे की अब तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है.

फिलहाल प्रशासन या पुरातत्व विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर वापस लौट गई. ऐसे में गांव में अफवाहों और चर्चाओं का दौर जारी है तथा लोग अब भी जमीन के नीचे दबे कथित खजाने की तलाश में जुटे हुए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 19 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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