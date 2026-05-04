राजस्थान के सिरोही जिले में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. पिंडवाड़ा उपखंड के रोहिड़ा थाना क्षेत्र (भीमाना गांव के पास) में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को इतनी भयानक टक्कर मारी कि तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर भीमाना गांव के पास सड़क पार कर रहे थे. उसी समय विपरीत दिशा से काल बनकर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ट्रेलर के नीचे आ गए. हादसे में धनाराम (पुत्र सूगाराम गरासिया) और राजू (पुत्र करणाराम गरासिया) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल बदाराम (पुत्र उजाराम गमेती भील) को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

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ट्रेलर छोड़कर भागा चालक

हादसे की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान, एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ और पिंडवाड़ा डीएसपी भंवरलाल सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. रोहिड़ा थाना पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रेलर को जब्त कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इस दर्दनाक घटना के बाद मृतकों के गांवों में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने बेलगाम रफ्तार पर लगाम कसने और सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग उठाई है.

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