जोधपुर के भोपालगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, सरपंच ने SDM पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में प्रशासन द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इसी दौरान कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता बरवड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में धरना-प्रदर्शन किया गया.

धरने के दौरान मंच से पूर्व सरपंच रामप्रसाद परसरिया ने महिला एसडीएम श्रद्धा सिंह चौधरी पर आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एसपी ने जारी किया नोटिस

वीडियो वायरल होने के बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस के डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सरपंच रामप्रसाद परसरिया को नोटिस जारी किया है.नोटिस में उनसे पूछा गया है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर उन्होंने नारी समाज की छवि को क्यों धूमिल किया. डीएसपी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित बयान अस्वीकार्य हैं, और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बस स्टैंड स्थानांतरण के विरोध में ठेला चालकों का धरना

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के तहत बस स्टैंड क्षेत्र से ठेलों और रेहड़ियों को पंचायत समिति के आसपास शिफ्ट किया गया, जिसके विरोध में बुधवार को ठेला चालकों ने बस स्टैंड पर धरना-प्रदर्शन किया. धरने में क्षेत्रीय विधायक गीता बरवड़, पूर्व राज्यमंत्री संगीता बेनीवाल, पूर्व जिला प्रमुख मुन्नीदेवी गोदारा, प्रधान शांति राजेश जाखड़, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जेपी किया शामिल हुए.

ठेला चालकों का कहना है कि वे वर्षों से बस स्टैंड पर रोजगार कर रहे हैं, और यदि उन्हें दूसरी जगह भेजा गया तो उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.धरने के दौरान एसडीएम श्रद्धा सिंह चौधरी और डीवाईएसपी भूराराम खिलेरी ने आंदोलनकारियों से वार्ता की, लेकिन प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाएगा. धरने के बाद ठेला चालकों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलेगा, धरना जारी रहेगा.

आमजन को पसंद आई नई व्यवस्था

प्रशासन की नई व्यवस्था के बाद बस स्टैंड और इंदिरा सर्किल क्षेत्र खुला-खुला नजर आ रहा है. पिछले दो दिनों से जाम नहीं लग रहा और दुर्घटनाएं भी नहीं हो रही हैं. आमजन ने प्रशासन और पुलिस की इस पहल की सराहना की है. अधिकारियों का कहना है कि बस स्टैंड स्थानांतरण का उद्देश्य यातायात सुगम बनाना और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.