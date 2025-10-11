हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर के भोपालगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, सरपंच ने SDM पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

जोधपुर के भोपालगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, सरपंच ने SDM पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

Jodhpur News: जोधपुर के भोपालगढ़ में सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने हंगामा खड़ा कर दिया. पूर्व सरपंच रामप्रसाद परसरिया ने एसडीएम श्रद्धा सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में प्रशासन द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इसी दौरान कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता बरवड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में धरना-प्रदर्शन किया गया.

धरने के दौरान मंच से पूर्व सरपंच रामप्रसाद परसरिया ने महिला एसडीएम श्रद्धा सिंह चौधरी पर आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एसपी ने जारी किया नोटिस

वीडियो वायरल होने के बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस के डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सरपंच रामप्रसाद परसरिया को नोटिस जारी किया है.नोटिस में उनसे पूछा गया है कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर उन्होंने नारी समाज की छवि को क्यों धूमिल किया. डीएसपी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित बयान अस्वीकार्य हैं, और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बस स्टैंड स्थानांतरण के विरोध में ठेला चालकों का धरना

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के तहत बस स्टैंड क्षेत्र से ठेलों और रेहड़ियों को पंचायत समिति के आसपास शिफ्ट किया गया, जिसके विरोध में बुधवार को ठेला चालकों ने बस स्टैंड पर धरना-प्रदर्शन किया. धरने में क्षेत्रीय विधायक गीता बरवड़, पूर्व राज्यमंत्री संगीता बेनीवाल, पूर्व जिला प्रमुख मुन्नीदेवी गोदारा, प्रधान शांति राजेश जाखड़, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जेपी किया शामिल हुए.

ठेला चालकों का कहना है कि वे वर्षों से बस स्टैंड पर रोजगार कर रहे हैं, और यदि उन्हें दूसरी जगह भेजा गया तो उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा.धरने के दौरान एसडीएम श्रद्धा सिंह चौधरी और डीवाईएसपी भूराराम खिलेरी ने आंदोलनकारियों से वार्ता की, लेकिन प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाएगा. धरने के बाद ठेला चालकों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलेगा, धरना जारी रहेगा.

आमजन को पसंद आई नई व्यवस्था

प्रशासन की नई व्यवस्था के बाद बस स्टैंड और इंदिरा सर्किल क्षेत्र खुला-खुला नजर आ रहा है. पिछले दो दिनों से जाम नहीं लग रहा और दुर्घटनाएं भी नहीं हो रही हैं. आमजन ने प्रशासन और पुलिस की इस पहल की सराहना की है. अधिकारियों का कहना है कि बस स्टैंड स्थानांतरण का उद्देश्य यातायात सुगम बनाना और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 11 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चीन सीमा पर चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत', CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान
'चीन सीमा पर चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत', CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
टेलीविजन
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
Advertisement

वीडियोज

Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Infiltration Row: घुसपैठ पर घमासान, Amit Shah के दावे पर विपक्ष का सवाल- 11 साल से आपकी सरकार है!
Viral Video: दुमका में लंगूर का 'आतंक'!, Biker की जान लेने पर तुला
पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चीन सीमा पर चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत', CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान
'चीन सीमा पर चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत', CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
टेलीविजन
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
इंडिया
'बलात्कारियों का सुरक्षित ठिकाना बना बंगाल', दुर्गापुर गैंगरेप पर BJP का ममता सरकार पर निशाना
'बलात्कारियों का सुरक्षित ठिकाना बना बंगाल', दुर्गापुर गैंगरेप पर BJP का ममता सरकार पर निशाना
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
हेल्थ
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
सिगरेट ही नहीं अगरबत्ती का धुआं भी है खतरनाक, फेफड़ों को करता है इतना नुकसान
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: चीन से कितने में आती है भारत में बिकने वाली चायनीज झालर, जानें दुकानदार को कितना होता है मुनाफा?
चीन से कितने में आती है भारत में बिकने वाली चायनीज झालर, जानें दुकानदार को कितना होता है मुनाफा?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget