तेजस्वी यादव के वादे पर बीजेपी के मंत्री का निशाना, 'जनता अब झूठे प्रलोभनों में...'

बिहार चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के "हर घर सरकारी नौकरी" वाले बयान पर राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन असली सवाल यह है कि जो कहा जा रहा है, क्या उसे पूरा करने की क्षमता भी है?

मंत्री खर्रा ने कहा, "कोई व्यक्ति क्या कहता है, यह उसकी आज़ादी है. लेकिन जनता को समझना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वे पूरे किए जा सकते हैं या नहीं. जब जनता यह विचार करना शुरू कर देगी तो झूठे प्रलोभनों में कोई नहीं आएगा."

'केवल कह देने से नहीं होता कुछ'

उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि केवल कह देने से कुछ नहीं होता, बात तब बनती है जब वादे निभाए जाएं. अगर वह जीत जाए और अपने वादे निभा सके. इस तरह की क्या स्थिति है, वहां की कितनी जनसंख्या है और कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है

पूरी शक्ति और संकल्प के साथ उतरेगी मैदान में

वहीं राजस्थान के अंता उपचुनाव को लेकर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी शक्ति और संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा, "2023 में बीजेपी जीती थी, और अब 2025 के उपचुनाव में भी अंता में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी."

उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव शायद जनवरी में हो जाएंगे. खर्रा ने कहा कि शहरी सेवा शिविर के जरिए हम पहली दफा ऑनलाइन आवेदन लेने का फैसला किया है.

उन्होंने जोड़ा कि निगम में भी कैंप से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. इससे किसी को कोई दिक्कत न हो. मिले ऑनलाइन आवेदनों की जांच होगी. फिर कैंप के जरिए उनका निपटारा किया जाएगा. कैंप का समय समाप्त होने पर भी अगर आवेदन बाकी रहें, तो तय समय में उनका समाधान हो जाएगा.