भरतपुर में मेयर की कुर्सी के लिए जंग, BJP को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर!

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद पार्षदों की बाड़ेबंदी हो गई है. भरतपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को जनता ने किनारे कर दिया है. इस बार पार्षद पद पर जीत दर्ज करने वालों मे निर्दलीयों की संख्या ज्यादा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर नगर निगम में 65 वार्डों में 20 पर भाजपा के पार्षद जीत कर आये थे.

मेयर पद के लिए कल कुल तीन नामांकन भरे गए. जिसमें वार्ड नंबर 17 की निर्दलीय पार्षद विचित्रा सिंह ने कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर 2 आवेदन भरे और भाजपा की तरफ से वार्ड नंबर 61 की पार्षद अनुराधा सिंह ने 1 आवेदन भरा. आज तीनों आवेदन की स्क्रूटनी हुई दोनों प्रत्याशियों के आवेदन सही पाए गए.

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कौन है पार्षद अनुराधा सिंह

अनुराधा सिंह पूर्व पार्षद एवं पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हजारी सिंह की धर्मपत्नी है. अनुराधा सिंह पहले भी दो बार पार्षद रह चुकी है. इस बार वार्ड नंबर 61 से भाजपा ने अनुराधा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था. अनुराधा सिंह को कुल 673 वोट मिले और दूसरे नंबर पर अनीता सिंह रहीं. अनीता सिंह को 632 वोट मिले. अनुराधा सिंह ने अनीता सिंह को 41 वोटों से हराया. इस वार्ड से कुल 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे.

15 सितंबर को मेयर पद के लिये आया नाम

भरतपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए सामान्य महिला के लिए लॉटरी निकली थी. कई मेयर पद की दावेदार जनरल महिलाओं ने पार्षद का चुनाव लड़ा था. लेकिन भाजपा ने जनरल महिला की जगह ओबीसी अनुराधा सिंह को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है. बीते बुधवार को भाजपा से मेयर पद के लिए नामांकन किया है. इसके अलावा भाजपा से किसी अन्य प्रत्याशी ने मेयर पद के लिए आवेदन नहीं किया.

करोड़पति है अनुराधा सिंह

अनुराधा सिंह के पास 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति है. वर्ष 2014 में और 2019 में वार्ड नंबर 62 से पार्षद रह चुकी हैं. अनुराधा सिंह के पति हजारी सिंह बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. इसके अलावा वह सीएम भजन लाल शर्मा के साथ काफी लंबे से जुड़े हुए हैं.

कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी भी कई करोड़ की मालकिन

कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से पार्षद विचित्रा सिंह ने 2 नामांकन भरे. विचित्रा सिंह पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट की पत्नी हैं. फिलहाल वह कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल हैं. विचित्रा सिंह पहली बार पार्षद बनी हैं. विचित्रा सिंह के पास लगभग 95 करोड़ की संपत्ति है.

क्रॉस वोटिंग की संभावना

भाजपा ने जनरल महिला सीट पर ओबीसी महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है. भाजपा ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए मेयर पद पर किसी जाट को मेयर बनाना चाहती थी और इसलिए अनुराधा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. पार्षद पद पर कई जनरल महिला भी चुनाव लड़ी थी और वह भी अपने आपको मेयर पद का दावेदार मन रही थी लेकिन, वह चुनाव नहीं जीत सके.

कई जनरल महिला चुनाव भी जीत गई और मेयर पद की दौड़ में थी लेकिन, भाजपा ने उनका नाम आगे नहीं किया गया. इसलिए मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है.

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