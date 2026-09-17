सागवाड़ा नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर घमासान, राजपूत समाज ने रखी ये मांग

राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद के बाद अब उपाध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशा पाटीदार को अध्यक्ष पद के लिए आगे किए जाने के बाद अब उपाध्यक्ष पद के चयन को लेकर अलग-अलग स्तर पर दावेदारी और समर्थन का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच राजपूत समाज ने खुलकर अपनी मांग सामने रखते हुए वार्ड नंबर 7 से निर्वाचित पार्षद केपी सिंह चिखली को उपाध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की है.

राजपूत समाज की ओर से यह मांग श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और वागड़ क्षत्रीय महासभा डूंगरपुर के संयुक्त बैनर तले सागवाड़ा स्थित राजपूत छात्रावास में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान रखी गई. समाज के पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व से सामाजिक प्रतिनिधित्व और पार्षद के जनसमर्थन को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष पद पर केपी सिंह चिखली के नाम पर विचार करने की मांग की.

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अध्यक्ष पद पर आशा पाटीदार के नाम के बाद बढ़ी हलचल

सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा ने आशा पाटीदार को अपना चेहरा बनाया है. अध्यक्ष पद के लिए नाम सामने आने के बाद अब नगर पालिका के आगामी नेतृत्व को लेकर तस्वीर आगे बढ़ी है. इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद को लेकर भी राजनीतिक समीकरणों और संभावित दावेदारों पर चर्चा शुरू हो गई है.

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद नगर पालिका के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं. ऐसे में अध्यक्ष पद के बाद अब उपाध्यक्ष पद को लेकर सामने आ रही सामाजिक मांगों ने स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों को और चर्चा में ला दिया है.

राजपूत समाज ने कहा- पहली बार मिला प्रतिनिधित्व

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मेड़तिया ने कहा कि सागवाड़ा नगर पालिका में अब तक राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा ने पहली बार राजपूत समाज से पार्षद पद के लिए टिकट दिया और वार्ड नंबर 7 से केपी सिंह चिखली निर्वाचित हुए.

मेड़तिया ने कहा कि केपी सिंह चिखली सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले जनप्रतिनिधि हैं. ऐसे में समाज की मांग है कि उन्हें नगर पालिका उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पंचायती राज चुनावों को देखते हुए चिखली पार्टी संगठन के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं.

समाज सेवा और जनहित का दिया हवाला

वागड़ क्षत्रीय महासभा डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुड़ा ने कहा कि केपी सिंह चिखली समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय रहे हैं. उन्होंने कहा कि चिखली सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उपाध्यक्ष पद के लिए केपी सिंह चिखली के नाम पर विचार करने की मांग की. प्रेसवार्ता में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उपाध्यक्ष पद के चयन में सामाजिक प्रतिनिधित्व के साथ जनसमर्थन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

उपाध्यक्ष पद पर किसके नाम पर लगेगी मुहर?

अध्यक्ष पद के लिए आशा पाटीदार के नाम के बाद अब सागवाड़ा नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं. विभिन्न समाजों और संगठनों की ओर से संभावित दावेदारों के समर्थन में आवाज उठने लगी है.

राजपूत समाज की प्रेसवार्ता के बाद अब निगाहें भाजपा नेतृत्व के अगले फैसले पर हैं. हालांकि उपाध्यक्ष पद को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी स्तर पर होना है. ऐसे में आने वाले दिनों में इस पद को लेकर और नाम सामने आने तथा समर्थन में गतिविधियां तेज होने की संभावना है.

प्रेसवार्ता में ये रहे मौजूद

प्रेसवार्ता के दौरान महेंद्र सिंह भुआसा, गोविंद सिंह, नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, जयदीप सिंह, अजीत सिंह, दिगपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, मोहनपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजजन और पदाधिकारी मौजूद रहे.

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