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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअब डायबिटीज से लड़ने में ऐसे मदद करेगा AI, राजस्थान से नई पहल

अब डायबिटीज से लड़ने में ऐसे मदद करेगा AI, राजस्थान से नई पहल

राजस्थान में टाइप-1 डायबिटीज बच्चों के लिए AI प्रोजेक्ट शुरू हुआ है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुनिया में भी इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल का यह पहला प्रयास है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Oct 2026 04:18 PM (IST)
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टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों के लिए राजस्थान में एक बड़ी और नई पहल शुरू हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग ने 'मिशन मधुहारी' के तहत 'मधुरूप AI' पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. इस तकनीक के जरिए बच्चों की बीमारी, खान-पान, शुगर लेवल और इंसुलिन की जरूरत पर डिजिटल तरीके से नजर रखी जाएगी.

राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए इस तरह की समर्पित व्यवस्था शुरू की गई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दुनिया में भी इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल का यह पहला प्रयास है. फिलहाल ‘मधुरूप AI’ को शुरुआती तौर पर 137 बच्चों पर लागू किया गया है.

खाने-पीने का रखेगा पूरा रिकॉर्ड

इस सिस्टम में बच्चे के खाने-पीने का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल लॉगबुक में दर्ज किया जाएगा. बच्चा दिनभर में क्या और कितनी मात्रा में खाता है, इसकी जानकारी के आधार पर AI कैलोरी का आकलन करेगा और इंसुलिन की जरूरत तय करने में डॉक्टरों की मदद करेगा. अगर खाने में कोई चूक होती है या शुगर लेवल खतरनाक तरीके से नीचे जाने लगता है, तो परिजनों और डॉक्टरों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा.

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प्रोजेक्ट में बच्चों की हर तीन महीने में होने वाली HbA1c जांच पर भी नजर रखी जाएगी. अगर कोई बच्चा समय पर जांच नहीं करवाता है, तो सिस्टम परिवार और डॉक्टर को इसकी जानकारी देगा.

स्वास्थ्य विभाग के इस मिशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मुताबिक टाइप-1 डायबिटीज में शरीर का पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है. बच्चों को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है. कई बार इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए या बच्चा खाना कम खा ले तो ब्लड शुगर अचानक बहुत नीचे गिर जाती है.

परिवार को करेगा अलर्ट

इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया या ‘शुगर अटैक’ कहा जाता है. समय पर मदद नहीं मिलने पर यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है.  राजस्थान के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेट डॉ संदीप माथुर का कहना है कि ‘मधुरूप AI’ का मकसद ऐसे खतरे को समय रहते पहचानना और परिवार को अलर्ट करना है.

राजस्थान में अभी 149 क्लिनिक

राजस्थान में अभी 149 मधुहारी क्लीनिक चल रहे हैं. इन्हें अगले दो महीनों में बढ़ाकर 221 क्लीनिक करने की योजना है. इन क्लीनिक्स में बच्चों को इंसुलिन पेन, ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं.

SMS के डॉक्टर रिसर्च के लिए करेंगे डेटा का यूज

इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले डिजिटल डेटा का इस्तेमाल SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आइसलेट सेल ट्रांसप्लांट पर रिसर्च के लिए भी करेंगे. यानी तकनीक के जरिए बच्चों की रोजाना निगरानी के साथ-साथ टाइप-1 डायबिटीज के बेहतर और स्थायी इलाज की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 17 Oct 2026 04:10 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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