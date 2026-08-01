#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'लुगाई वापस लाओ...', सीकर में पत्नी के लिए टंकी पर चढ़ा पति

'लुगाई वापस लाओ...', सीकर में पत्नी के लिए टंकी पर चढ़ा पति

Sikar News In Hindi: सीकर में एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की मांग को लेकर 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा. पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Updated at : 01 Aug 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' में वीरू का पानी की टंकी पर चढ़ने वाला सीन जैसा नजारा राजस्थान के सीकर जिले में देखने को मिला. शनिवार (01 अगस्त, 2026) एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की जिद में पानी की टंकी पर जा चढ़ा. युवक की इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस-प्रशासन के पसीने छूट गए. यह अजीबोगरीब मामला सीकर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर धोद क्षेत्र के मुंडवाड़ा गांव का है.

क्या है पूरा मामला?

मुंडवाड़ा गांव के रहने वाले संजय मीणा का ससुराल खंडेला क्षेत्र में है. उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ अपने पीहर (मायके) में रह रही थी. संजय चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए. इसी मांग को लेकर संजय मीणा ने शोले फिल्म के 'वीरू' की तर्ज पर गांव की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. टंकी के ऊपर से युवक लगातार एक ही रट लगाए हुए था- "लुगाई (पत्नी) वापस लाओ." इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

जयपुर-दिल्ली रूट पर AI की नई फ्लाइट, यात्रियों को विकल्प

3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर राहत व बचाव दल ने तुरंत टंकी के चारों ओर सुरक्षा जाल (Safety Net) लगा दिया और लोगों को दूर रहने की हिदायत दी. पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने माइक के जरिए युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया.

समझाकर उतारा गया नीचे

करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद युवक उतरा. सुरक्षित नीचे आने के बाद गांव वालों और प्रशासन ने राहत की सांस ली. हालांकि, जब लोगों को उसकी इस हरकत की असली वजह (पत्नी को वापस लाना) पता चली, तो तनाव के माहौल में भी कुछ लोगों की हंसी छूट गई.

फिलहाल, स्थानीय लोग इसे एक अजीबोगरीब घटना के रूप में देख रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान: सरकारी अस्पतालों में लापरवाही पर CS सख्त, जानें क्या कहा

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'लुगाई वापस लाओ...', सीकर में पत्नी के लिए टंकी पर चढ़ा पति
'लुगाई वापस लाओ...', सीकर में पत्नी के लिए टंकी पर चढ़ा पति
राजस्थान
'केंद्र सरकार को डर...', राहुल गांधी का नाम लेकर BJP पर बरसे गहलोत
'केंद्र सरकार को डर...', राहुल गांधी का नाम लेकर BJP पर बरसे गहलोत
राजस्थान
कोटा में एकजुट नहीं कांग्रेसी? प्रदर्शन में भी दिखी गुटबाजी
कोटा में एकजुट नहीं कांग्रेसी? प्रदर्शन में भी दिखी गुटबाजी
राजस्थान
जयपुर-दिल्ली रूट पर AI की नई फ्लाइट, पढ़ें अपने काम की खबर
जयपुर-दिल्ली रूट पर AI की नई फ्लाइट, पढ़ें अपने काम की खबर
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM मोदी ने ऐसा कहा?
'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM ने ऐसा कहा?
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget