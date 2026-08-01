'लुगाई वापस लाओ...', सीकर में पत्नी के लिए टंकी पर चढ़ा पति

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' में वीरू का पानी की टंकी पर चढ़ने वाला सीन जैसा नजारा राजस्थान के सीकर जिले में देखने को मिला. शनिवार (01 अगस्त, 2026) एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की जिद में पानी की टंकी पर जा चढ़ा. युवक की इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस-प्रशासन के पसीने छूट गए. यह अजीबोगरीब मामला सीकर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर धोद क्षेत्र के मुंडवाड़ा गांव का है.

क्या है पूरा मामला?

मुंडवाड़ा गांव के रहने वाले संजय मीणा का ससुराल खंडेला क्षेत्र में है. उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से बच्चों के साथ अपने पीहर (मायके) में रह रही थी. संजय चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए. इसी मांग को लेकर संजय मीणा ने शोले फिल्म के 'वीरू' की तर्ज पर गांव की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. टंकी के ऊपर से युवक लगातार एक ही रट लगाए हुए था- "लुगाई (पत्नी) वापस लाओ." इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

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3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर राहत व बचाव दल ने तुरंत टंकी के चारों ओर सुरक्षा जाल (Safety Net) लगा दिया और लोगों को दूर रहने की हिदायत दी. पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने माइक के जरिए युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया.

समझाकर उतारा गया नीचे

करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद युवक उतरा. सुरक्षित नीचे आने के बाद गांव वालों और प्रशासन ने राहत की सांस ली. हालांकि, जब लोगों को उसकी इस हरकत की असली वजह (पत्नी को वापस लाना) पता चली, तो तनाव के माहौल में भी कुछ लोगों की हंसी छूट गई.

फिलहाल, स्थानीय लोग इसे एक अजीबोगरीब घटना के रूप में देख रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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