बैठक में कलेक्टर टीना डाबी पर भड़क गए विधायक रविंद्र भाटी, 'हम लोगों का समय खराब किया'

राजस्थान प्रदेश में वैसे तो नेताओं और अधिकारियों के बीच तल्खी कई बार देखी गई है. मगर, सीमावर्ती जिले बाड़मेर विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा बैठक आयोजित हुई. इस दौरान सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी अधिकारियों पर भड़क गए.

दरअसल, दोनों नेता केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कामकाज को लेकर समीक्षा कर रहे थे लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे पाए और कुछ अधिकारी इस दौरान अनुपस्थित भी रहे. रवींद्र सिंह भाटी ने तो अधिकारियों को ये तक कह दिया कि “क्या मीटिंग में समोसा खाने आते हो” जब कुछ तैयारी ही नहीं तो फिर मीटिंग का क्या मतलब.

सांसद ने लगाई फटकार, कलेक्टर पर भड़के विधायक

बाड़मेर में शुरू हुई दिशा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 8 बजे तक चलती रही. इस दौरान एक ओर जहां सांसद उम्मेदाराम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, तो दूसरी ओर विधायक रविंद्र भाटी कलेक्टर टीना डाबी पर ही भड़क गए. उन्होंने कहा मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग में हम लोगों का समय खराब किया. ये जो भी प्लान है उसकी चर्चा मीटिंग में होती है. अगर अकेले में मीटिंग करनी थी तो अकेले में कर लेते. क्यों बुलाया फिर?

'मीटिंग की वो समोसा खाने के लिए की'

सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल ने कहा कि जब अपनी मर्जी से ही काम करना था तो फिर कर लेते हमें क्यों बुलाया. इसी दौरान विधायक भाटी फिर भड़क गए. उन्होंने कहा 4 साल बाद मीटिंग हो रही है और फिर भी कुछ काम नहीं. इसके बाद अब अगली मीटिंग 4 साल बाद ही होगी. तो मतलब चार साल बाद जो मीटिंग की वो समोसा खाने के लिए की. सभी के इतने काम हैं उसके बावजूद चार साल बाद मीटिंग हो रही है.

माननीयों की हॉट टॉक का वीडियो वायरल

इस बैठक में दोनों नेताओं ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगायी और अगली मीटिंग में पूरी तैयारी के साथ आने को लेकर भी कहा गया. वहीं, इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. आपको बता दें बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है. वहीं दूसरी तरफ रविन्द्र सिंह भाटी की भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोविंग है. अब ऐसे में इन दोनों से जुड़ा ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

