Video: चलते-चलते आ गई मौत! बीच बाजार शख्स को आया हार्ट अटैक, पीछे गिरा... दिल दहला देगा वीडियो

Rajasthan Viral Shocking Video: हार्ट अटैक के मामले दिन पर दिन इतने बढ़ गए हैं कि कब, किसे, कहां और क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता है. कहते हैं न कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है.अगला कदम भरते ही अगर आपकी मौत आ जाए तो आज के समय में यह कोई बड़ी बात नहीं है. हाल ही में कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला केस राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा से आया है, यहां बाजार में पैदल चल रहे एक व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया.

चलते-चलते आ गई मौत

यह घटना बालोतरा के किसी बाजार में हुई है. वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति, जिसकी पहचान 45 साल के टेलर अशोक कुमार के रूप में हुई है. वह दीवाली के मौके पर तमिलनाडु से अपने गांव राजस्थान लौटे थे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अशोक कुमार बाजार में सड़क किनारे चल रहे होते हैं और अचानक ही वह सड़क पर गिर जाते हैं, जैसे ही लोगों ने उन्हें गिरा हुआ देखा आसपास के लोग उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्राण-प्रतिष्ठा से पहले ही त्यागे प्राण

अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था. अशोक कुमार की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है. दावा किया जा रहा है कि गांव में स्थित सती माता मंदिर में 26 और 26 नवंबर को प्राण-प्रतिष्ठा होनी थी, जिसके चलते अशोक कुमार बाजार में सामान लेने गए थे, तभी उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई. फिलहाल उनकी मौत के बाद प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम टाल दिया गया है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हर किसी को हिलाकर रख दिया है.