राजस्थान: सिरोही में चाइनीज मांझे का कहर, मासूम समेत कई घायल, पक्षियों की मौत

सिरोही जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हो रहा है. कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के दावों के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग जारी है. इसी का नतीजा है कि बीते 12 घंटों में मासूम बच्चे सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं पक्षियों की मौत के मामले भी सामने आए हैं. जिलेभर में चाइनीज मांझे को लेकर दहशत का माहौल है.

पाली निवासी दीपक लखारा अपने परिवार के साथ स्वरूपगंज से पाली जा रहे थे. रास्ते में अचानक चाइनीज मांझा उनकी बाइक के पास आ गया, जो उनके करीब सात माह के मासूम बेटे करण की गर्दन में फंस गया. मांझा इतना धारदार था कि बच्चे की गर्दन करीब चार इंच तक कट गई. बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन तत्काल उसे स्वरूपगंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. घटना के बाद परिजनों में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

छत से गिरा पांच साल का मासूम, दोनों हाथ फैक्चर

सिरोही शहर क्षेत्र में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां छत पर खेल रहा पांच वर्षीय हर्ष पुत्र पूर्ण प्रकाश प्रजापत असंतुलित होकर नीचे गिर गया. गिरने से उसके दोनों हाथ फैक्चर हो गए, वहीं माथे पर गंभीर चोट आने से तीन टांके लगाने पड़े. परिजन घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है.

पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज में राहगीर भी चपेट में

पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज क्षेत्रों में भी चाइनीज मांझे ने कहर बरपाया. अलग-अलग घटनाओं में बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोगों के गले और चेहरे पर मांझे से कट लग गए. सभी घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज किया. कुछ गंभीर घायलों को भर्ती किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

राम झरोखा के पास युवक का गला कटा, उंगली भी जख्मी

जिला मुख्यालय सिरोही में राम झरोखा नेहरू पार्क के पास बाइक से जा रहे राजेश पुत्र बाबूलाल माली चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए. मांझे से उनका गला कट गया. बचाव के प्रयास में उन्होंने हाथ आगे किया तो एक उंगली भी कट गई. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में सिरोही ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनके गले पर सात टांके लगाए गए. कटी हुई उंगली का उपचार अभी जारी है.

शिवगंज में भी चला ‘मांझे का ब्लेड’, दो युवक घायल

शिवगंज शहर में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा सामने आया. अलग-अलग स्थानों पर मांझे की चपेट में आने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. एक युवक के हाथ में चार टांके आए, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. इससे पहले क्षेत्र में पक्षियों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं.

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम के संचालक महिपाल रावल ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाती, तो न बेजुबान पक्षियों की जान जाती और न ही आमजन घायल होता. शहरवासियों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी के कारण ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं.

सख्त कार्रवाई की मांग

लगातार हो रही घटनाओं से आक्रोशित नागरिकों ने चाइनीज़ मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं.