Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबालेसर: फर्जी वोटिंग के शक में धक्का-मुक्की, पुलिस ने संभाली स्थिति

बालेसर: फर्जी वोटिंग के शक में धक्का-मुक्की, पुलिस ने संभाली स्थिति

जोधपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के बालेसर कस्बे के जूनावास स्थित एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान के शक को लेकर दो पक्षों में बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद वहां धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 09 Sep 2026 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के मतदान के दौरान बालेसर कस्बे के जूनावास स्थित एक मतदान केंद्र पर बुधवार (9 सितंबर) को फर्जी मतदान के शक को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित स्कूल के बाहर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद घटना स्थल पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल हो गया.

पांच वार्डों में चल रही मतदान प्रक्रिया के वक्त हुई धक्का-मुक्की

जानकारी के अनुसार, इसी स्कूल में वार्ड संख्या 1, 16, 17, 18 और 19 सहित पांच वार्डों के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने एक मतदाता के फर्जी मतदान करने का शक जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाया गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. 

यह भी पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह

पुलिस की ओर से मतदान केंद्र पर बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता

बालेसर सीओ राजेंद्र सिंह उज्ज्वल भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस की ओर से मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और मतदान प्रक्रिया जारी है. इस पूरी घटना का वीडिया भी सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

यह भी पढ़ें: जयपुर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र, ये होंगे 25 मिशन 

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा: प्ले स्कूल में बच्ची का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने लिए DNA सैंपल
कोटा: प्ले स्कूल में बच्ची का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने लिए DNA सैंपल
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: अशोक गहलोत का दावा, 'BJP के वोटर्स...'
राजस्थान निकाय चुनाव: अशोक गहलोत का दावा, 'BJP के वोटर्स...'
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह
राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Voting Live: नाथद्वारा निकाय चुनाव के AAP उम्मीदवार डिटेन किए गए, जोधपुर में सबसे ज्यादा मतदान
Live: नाथद्वारा निकाय चुनाव के AAP उम्मीदवार डिटेन किए गए, जोधपुर में सबसे ज्यादा मतदान
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal | UP Election 2027: यूपी के चुनाव में अहीर-जहीर बनाम भगवा 'तीर'! | Chitra Tripathi | ABP
Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
विश्व
साउथ चाइना सी पर बीजिंग को दो टूक, फिलीपींस ने चीन के 'नोट' को बताया गैरकानूनी
साउथ चाइना सी पर बीजिंग को दो टूक, फिलीपींस ने चीन के 'नोट' को बताया गैरकानूनी
फूड
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget