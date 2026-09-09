बालेसर: फर्जी वोटिंग के शक में धक्का-मुक्की, पुलिस ने संभाली स्थिति

जोधपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के मतदान के दौरान बालेसर कस्बे के जूनावास स्थित एक मतदान केंद्र पर बुधवार (9 सितंबर) को फर्जी मतदान के शक को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित स्कूल के बाहर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिसके बाद घटना स्थल पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल हो गया.

पांच वार्डों में चल रही मतदान प्रक्रिया के वक्त हुई धक्का-मुक्की

जानकारी के अनुसार, इसी स्कूल में वार्ड संख्या 1, 16, 17, 18 और 19 सहित पांच वार्डों के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने एक मतदाता के फर्जी मतदान करने का शक जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के लोगों को वहां से हटाया गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी.

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पुलिस की ओर से मतदान केंद्र पर बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता

बालेसर सीओ राजेंद्र सिंह उज्ज्वल भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस की ओर से मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और मतदान प्रक्रिया जारी है. इस पूरी घटना का वीडिया भी सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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