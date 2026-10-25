एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया है. भारत के खाते में 30 गोल्ड सहित 114 पदक आए, जो एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में उसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन है. शीतल देवी, निषाद कुमार, सिमरन शर्मा समेत 6 भारतीय खिलाड़ी दो-दो गोल्ड मेडल लाए, वहीं भारत के 4 खिलाड़ी ऐसे रहे जो इन खेलों में तीन-तीन मेडल लाए हैं. बेशक भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, लेकिन यहां जान लीजिए पड़ोसी देश पाकिस्तान का एशियन पैरा गेम्स 2026 में हाल कैसा रहा.

पाकिस्तान की बेइज्जती

पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती हुई है कि वह एशियन पैरा गेम्स में सिर्फ एक मेडल जीत पाया. पाकिस्तान के लिए यह मेडल एथलेटिक्स में आया. हैदर अली ने पुरुषों के डिसकस थ्रो एफ37 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. इन खेलों में पाकिस्तान के कुल 9 खिलाड़ी 4 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करने जापान पहुंचे थे. मगर सिर्फ हैदर अली ही मेडल के साथ वापस लौट पाए.

यह 2014 के बाद पहली बार है जब पाकिस्तान के खाते में एक गोल्ड मेडल भी नहीं आ सका. 2022 के एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला था. 2026 में उसका रंग बदल गया लेकिन मेडल की संख्या एक ही रही.

भारत ने रचा इतिहास

एशियन पैरा गेम्स के प्रत्येक संस्करण में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहा है. 2010 में भारत ने केवल 14 पदक जीते थे, उसके चार साल बाद 33 मेडल आए और 2018 में जब भारतीय दल इंडोनेशिया पहुंचा तो 15 गोल्ड सहित 72 मेडल जीतकर आया था.

2022 में भारतीय दल ने पहली बार मेडल जीतने का शतक पूरा किया. चार साल पहले 27 गोल्ड मेडल के साथ 108 पदक जीते थे. वहीं इस बार भारतीय एथलीटों ने पहले से 6 मेडल अधिक जीते हैं, जो उसका एशियन पैरा गेम्स के इतिहास का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है.

2010 - 14 मेडल

2014 - 33 मेडल

2018 - 72 मेडल

2022 - 108 मेडल

2026 - 114 मेडल

मेडल टेबल में पांचवां नंबर

एशियन पैर गेम्स 2026 की मेडल टेबल में भारत चौथे स्थान पर रहा. भारत ने 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल जीते. जबकि 207 गोल्ड के साथ कुल 435 मेडल जीतने वाला चीन पहले स्थान पर रहा. 186 मेडल के साथ जापान दूसरे और उज्बेकिस्तान ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसने इन खेलों में कुल मिलाकर 145 मेडल जीते.

यह भी पढ़ें:

नमन धीर के आने से इन 3 खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद