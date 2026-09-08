जयपुर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र, ये होंगे 25 मिशन 

राजस्थान में हो रहे नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजधानी जयपुर के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है. कांग्रेस ने इसे ‘जयपुर 2032- परिवर्तन का संकल्प’ नाम दिया है. घोषणा पत्र जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक रफीक खान और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रोहित बोहरा और विधायक अमीन कागजी ने जारी किया.

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अगले पांच साल के लिए जयपुर के विकास का रोडमैप पेश किया है. पार्टी ने शहर को आधुनिक, साफ-सुथरा, सुगम और समृद्ध बनाने के साथ जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को बचाने पर भी जोर दिया है. इसके लिए योजना को 25 प्रमुख मिशन में बांटा गया है.

कांग्रेस के घोषणापत्र में क्या हैं वादे?

घोषणा पत्र में शहर में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने और GIS व सैटेलाइट तकनीक के इस्तेमाल की बात कही गई है. ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक सेंसर, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है.

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कांग्रेस ने हर वार्ड में खेल सुविधाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र बनाने, व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित करने, ई-चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और वैज्ञानिक तरीके से कचरा निस्तारण की योजना बताई है. साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान और बाधारहित फुटपाथ बनाने का भी दावा किया गया है.

जयपुर में बनेगा हेरिटेज वॉकवे

जयपुर की विरासत को लेकर कांग्रेस ने पुरानी हवेलियों के संरक्षण और उन्हें म्यूजियम, रेस्टोरेंट, शिल्प बाजार और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की बात कही है. सूरजपोल से चांदपोल तक Heritage Walkway विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है.

कांग्रेस ने जयपुरी हस्तशिल्प और उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए GI टैग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही है. निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नियमित निवेश सम्मेलन आयोजित करने का भी दावा किया गया है.

नगर निगम की सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने और सार्वजनिक डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की बात कही गई है. इसमें विकास कार्यों की लागत, समयसीमा और प्रगति की जानकारी आम लोगों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है.

300 किलोमीटर साइकिल ट्रैक

घोषणा पत्र में 150 वार्ड शहरी केंद्र, 500 किलोमीटर फुटपाथ, 300 किलोमीटर साइकिल ट्रैक, 150 पुस्तकालय एवं ज्ञान केंद्र, हर वार्ड में खेल सुविधाएं और 25 जल निकायों के पुनरोद्धार जैसे लक्ष्य तय किए गए हैं.

कांग्रेस ने जयपुर की स्थानीय संस्कृति और पहचान को भी घोषणा पत्र में जगह दी है. ढूंढाड़ी भाषा, लोककला, पारंपरिक खान-पान, तीज और गणगौर जैसे त्योहारों को पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने की बात कही गई है. शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा के मुताबिक यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का विजन है.

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