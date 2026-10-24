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राजस्थान में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी, 16 जिलों में मतदान केंद्रों पर लगी कतारें

राजस्थान के 16 जिलों में आज पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. जिसमें 85 लाख से ज्यादा मतदाता अपने लिए ग्राम प्रधान चुन रहे हैं. सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर भीड़ नजर आ रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Oct 2026 11:49 AM (IST)
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राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के दूसरे फेज के लिए आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान हो रहा है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए.

आज सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. प्रदेश में 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इसके बाद स्थानीय स्तर पर ही मतगणना शुरू होगी और आज आधी रात तक कई जगहों पर नतीजे घोषित होने की संभावना है.

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दो बैलेट पेपर से हो रहा मतदान

सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में मतदाताओं को दो बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं. एक बैलेट पेपर सरपंच पद के लिए और दूसरा वार्ड पंच पद के लिए है. खास बात यह है कि इन दोनों पदों के चुनाव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न पर नहीं हो रहे हैं.

राजधानी जयपुर की बात करें तो आज 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. यहां करीब 7.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं पूरे प्रदेश में 85 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने गांव की स्थानीय सरकार चुन रहे हैं.

पिछली वोटिंग से ज्यादा मतदान की उम्मीद

इससे पहले 22 अक्टूबर को इन्हीं मतदान केंद्रों पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान हुआ था. उस दिन प्रदेश में करीब 63 फीसदी मतदान हुआ था. इस बार मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए मतदान प्रतिशत 75 फीसदी से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में पड़े वोटों की गिनती 20 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ होगी. वहीं सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की मतगणना मतदान खत्म होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी. सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारें और बड़ी संख्या में पहुंच रहे मतदाता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों में इस बार खासा उत्साह है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 24 Oct 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Panchayat Election RAJASTHAN NEWS
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