राजस्थान में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी, 16 जिलों में मतदान केंद्रों पर लगी कतारें

राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के दूसरे फेज के लिए आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान हो रहा है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए.

आज सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है. प्रदेश में 3314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इसके बाद स्थानीय स्तर पर ही मतगणना शुरू होगी और आज आधी रात तक कई जगहों पर नतीजे घोषित होने की संभावना है.

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दो बैलेट पेपर से हो रहा मतदान

सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में मतदाताओं को दो बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं. एक बैलेट पेपर सरपंच पद के लिए और दूसरा वार्ड पंच पद के लिए है. खास बात यह है कि इन दोनों पदों के चुनाव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न पर नहीं हो रहे हैं.

राजधानी जयपुर की बात करें तो आज 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है. यहां करीब 7.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं पूरे प्रदेश में 85 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने गांव की स्थानीय सरकार चुन रहे हैं.

पिछली वोटिंग से ज्यादा मतदान की उम्मीद

इससे पहले 22 अक्टूबर को इन्हीं मतदान केंद्रों पर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान हुआ था. उस दिन प्रदेश में करीब 63 फीसदी मतदान हुआ था. इस बार मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए मतदान प्रतिशत 75 फीसदी से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में पड़े वोटों की गिनती 20 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ होगी. वहीं सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की मतगणना मतदान खत्म होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही की जाएगी. सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारें और बड़ी संख्या में पहुंच रहे मतदाता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों में इस बार खासा उत्साह है.

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