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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ट्रेलर से टकराई, 3 की मौत; 7 की हालत गंभीर

जयपुर में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ट्रेलर से टकराई, 3 की मौत; 7 की हालत गंभीर

जयपुर में श्रद्धालुओं से भरी मनी बस ट्रेलर से टकरा गयी, जिसमें तीन श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई. इस हादसे में बीस लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में जयपुर-अजमेर रोड पर बगरू इलाके में भांकरोटा पुलिया के पास देर रात श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई. भीषण हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं.घायलों में सात की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के मुताबिक, सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले थे और मिनी बस बुक कर धार्मिक यात्रा पर निकले थे. शुक्रवार को उन्होंने सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की थी. इसके बाद देर रात वे चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए थे.

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बताया जा रहा है कि भांकरोटा पुलिया के पास बस चालक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप

घायलों ने बस चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है. यात्रियों के मुताबिक, रात में काफी अंधेरा था और ड्राइवर के नशे में होने की वजह से उन्होंने सुबह सफर शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ड्राइवर ने उनकी बात नहीं मानी. घायलों का आरोप है कि हादसे के लिए ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार है. यह आशंका भी जताई जा रही है कि आसमान में बादल छाए होने और कम रोशनी के कारण चालक को सड़क किनारे खड़ा ट्रेलर नजर नहीं आया.

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा इलाज 

हादसे में मधुराज, सांवरा और राहुल नाम के श्रद्धालुओं की मौत हुई है. तीनों के शव उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस ने घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है. कई घायलों का इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल बस चालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.गौरतलब है कि जयपुर में एक दिन पहले भी खाटू श्याम मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिर गई थी. उस हादसे में भी चार श्रद्धालुओं की मौत हुई थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 24 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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