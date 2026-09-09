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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह

राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह

कोटा नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 3 के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 09 Sep 2026 03:36 PM (IST)
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राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 को लेकर हलचल तेज है. इस बीच कोटा नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 3 में चुनाव से महज दो दिन पहले स्थानीय निवासियों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. रोजड़ी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है, लेकिन बार-बार मांग उठाने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया.

समस्याओं का समाधान न होने पर लोगों में नाराजगी

रोजड़ी नयागांव, रामगंजमंडी विधानसभा विस्तार क्षेत्र में आने वाले नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 3 में स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता. इसी के चलते अब वार्डवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है.

कोटा नगर निगम दक्षिण के वार्ड-3 में क्या-क्या समस्याएं?

स्थानीय लोगों के मुताबिक कोटा नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 3 में सड़कें बदहाल हैं, नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है और पेयजल की समस्या भी बनी हुई है. बारिश के दौरान जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है. वार्डवासियों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है.

चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी लोगों की नाराजगी कैसे करेंगे दूर?

चुनाव से ठीक पहले मतदान बहिष्कार के ऐलान ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि प्रशासन और चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी वार्डवासियों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं. फिलहाल रोजड़ी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब तक सड़क, नाली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे मतदान से दूरी बनाए रखेंगे.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 09 Sep 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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