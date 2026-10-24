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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपंजाब चुनाव: BJP-अकाली में गठबंधन पर सस्पेंस! सतीश पूनिया बोले- 'सभी सीटों पर...'

पंजाब चुनाव: BJP-अकाली में गठबंधन पर सस्पेंस! सतीश पूनिया बोले- 'सभी सीटों पर...'

बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और AAP तीनों को सरकार बनाने का मौका दे चुकी है, लेकिन तीनों ही पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन पर अभी सस्पेंस बरकरार है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने साफ कहा है कि अकाली दल के साथ समझौते को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा. हालांकि, पार्टी की मौजूदा तैयारी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार और तत्पर हैं.

सतीश पूनिया ने कहा, ''पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों को सरकार बनाने का मौका दे चुकी है, लेकिन तीनों ही पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं. ऐसे में इस बार पंजाब की जनता बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही है.'' उन्होंने दावा किया कि राज्य में जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है.

BJP ने पंजाब चुनाव के लिए 3 प्रमुख मुद्दे तय किए- पूनिया

पूनिया के मुताबिक बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए तीन प्रमुख मुद्दे तय किए हैं- नशा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब समेत पूरे देश से नशे को खत्म करने का संकल्प लिया है और पंजाब की जनता को इस अभियान पर पूरा भरोसा है.

सभी सीटों पर कर रहे तैयारी- पूनिया

अकाली दल के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में हुए सीट बंटवारे का जिक्र करते हुए पूनिया ने कहा कि उस समय बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं. लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे पर चर्चा तभी उचित होगी, जब गठबंधन को लेकर कोई ठोस बातचीत आगे बढ़ेगी. फिलहाल पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है.

सतीश पूनिया का कांग्रेस पर निशाना

वहीं, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी को लेकर हुए विवाद पर पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार का ‘लॉन्चिंग पैड’ अब खराब हो चुका है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए 1 नवंबर को विपक्षी दलों की प्रस्तावित रैली की तारीख पर सवाल उठाए और कहा कि यह वही तारीख है जब 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था. उन्होंने राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 24 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Satish Poonia BJP SAD Punjab Election 2027
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