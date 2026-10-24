पंजाब चुनाव: BJP-अकाली में गठबंधन पर सस्पेंस! सतीश पूनिया बोले- 'सभी सीटों पर...'

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन पर अभी सस्पेंस बरकरार है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने साफ कहा है कि अकाली दल के साथ समझौते को लेकर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा. हालांकि, पार्टी की मौजूदा तैयारी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार और तत्पर हैं.

सतीश पूनिया ने कहा, ''पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों को सरकार बनाने का मौका दे चुकी है, लेकिन तीनों ही पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं. ऐसे में इस बार पंजाब की जनता बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही है.'' उन्होंने दावा किया कि राज्य में जबरदस्त एंटी इनकंबेंसी है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है.

BJP ने पंजाब चुनाव के लिए 3 प्रमुख मुद्दे तय किए- पूनिया

पूनिया के मुताबिक बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए तीन प्रमुख मुद्दे तय किए हैं- नशा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब समेत पूरे देश से नशे को खत्म करने का संकल्प लिया है और पंजाब की जनता को इस अभियान पर पूरा भरोसा है.

सभी सीटों पर कर रहे तैयारी- पूनिया

अकाली दल के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में हुए सीट बंटवारे का जिक्र करते हुए पूनिया ने कहा कि उस समय बीजेपी को 23 सीटें मिली थीं. लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे पर चर्चा तभी उचित होगी, जब गठबंधन को लेकर कोई ठोस बातचीत आगे बढ़ेगी. फिलहाल पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है.

सतीश पूनिया का कांग्रेस पर निशाना

वहीं, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी को लेकर हुए विवाद पर पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार का ‘लॉन्चिंग पैड’ अब खराब हो चुका है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए 1 नवंबर को विपक्षी दलों की प्रस्तावित रैली की तारीख पर सवाल उठाए और कहा कि यह वही तारीख है जब 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था. उन्होंने राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए.

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