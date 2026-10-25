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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार

'तेल ठिकानों को बनाया निशाना', हूतियों का मक्का-मदीना पर अटैक से इनकार

यमन के हूतियों ने सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन, अरामको की सुविधा, रिफाइनरी और कई हवाई अड्डों पर हमले का दावा किया है. सऊदी गठबंधन ने दो मिसाइलों को रोकने की बात कही है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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यमन के हूती ने कहा कि उन्होंने शनिवार (24 अक्तूबर 2026) को सऊदी अरब भर में तेल सुविधाओं, हवाई अड्डों और एक एयरबेस पर हमले किए. इनमें ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन, कच्चे तेल के पंपिंग स्टेशन, यानबू में सऊदी अरामको की एक सुविधा और राबिघ तेल रिफाइनरी शामिल हैं. हालांकि, हूती ने इस बात पर साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने मक्का मदिना पर किसी भी तरह का हमला किया है. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दम्मम में किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नज्रान हवाई अड्डे और खमीस मुशैत में एक एयरबेस पर भी हमले करने का दावा किया.

सऊदी नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) ने बताया कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोके जाने के बाद उनके मलबे कई इलाकों में गिरे. उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना क्षेत्रों की ओर मिसाइलें दागी गई थीं, जिनमें से दो मिसाइलों के हिस्से मक्का के वादी अल-मुघम्मस में गिरे.

अरामको और ऑयल फैसलिटी भी निशाने पर

सऊदी अरब की एनर्जी फैसलिटी पर अक्टूबर में पहले भी हमलों की खबरें सामने आई थीं. 13 अक्टूबर को दहरान स्थित सऊदी अरामको के मुख्यालय परिसर में आग लगने की खबर आई थी. सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने उस घटना को सीमित बताते हुए कहा था कि किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है. अरामको का दहरान परिसर तेल के कुओं, रिफाइनरियों, इम्पोर्ट सेंटर और पाइपलाइनों की निगरानी करने वाले खास ऑपरेटिंग सेंटर में शामिल है. 14 अक्टूबर को हूती ने दहरान में अरामको की सुविधाओं और रियाद की एक रिफाइनरी पर हमले करने का दावा भी किया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Riyadh Houthi Breaking News Abp News
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