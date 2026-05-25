राजस्थान: MTS भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाला गैंग बेनकाब, फरार चल रहा इनामी आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के कोटा शहर में ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले बड़े गिरोह के खिलाफ पुलिस को अहम सफलता मिली है. आयुष मंत्रालय के तहत हुई MTS भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले मास्टरमाइंड अशोक मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर ₹25 हजार का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. कोटा पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर उसे जोधपुर से दबोचा.

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद मिश्रा और वृत्ताधिकारी मनीष शर्मा के निर्देशन में थाना आर.के.पुरम पुलिस ने यह कार्रवाई की.

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परीक्षा केंद्र से मिला था नकल का पूरा नेटवर्क

पुलिस के अनुसार 27 नवंबर 2025 को बीएसएनएल सर्किल के पास स्थित कोटा ऑनलाइन आईटी एजुकेशन सेंट्रल में सेंट्रल कॉउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की एमटीएस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान पुलिस को बड़े स्तर पर नकल कराने की सूचना मिली थी.

छापेमारी के दौरान परीक्षा केंद्र से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नकल सामग्री और प्रश्नपत्रों के हल की प्रिंट कॉपियां बरामद की गई थीं. जांच में जब इन उत्तरों का मूल प्रश्नपत्र से मिलान किया गया तो कई जवाब हूबहू एक जैसे पाए गए. इसके बाद थाना आर.के.पुरम में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई.

जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए सक्रिय था. गिरोह तकनीकी उपकरणों और अन्य तरीकों के जरिए उम्मीदवारों को नकल करवाता था.

जोधपुर में ऐसे हुई गिरफ्तारी

फरार आरोपी अशोक मीणा पुत्र मुल्याराम मीणा निवासी बिनेगा थाना महावीरजी जिला करौली की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. इसी बीच जोधपुर पूर्व पुलिस को सूचना मिली कि ₹25 हजार का इनामी आरोपी अपने एक साथी के साथ सफेद कार में भदवासिया फ्रूट मंडी की तरफ आने वाला है.

सूचना मिलते ही थाना महामंदिर और बनाड़ थाना पुलिस ने संयुक्त नाकाबंदी की. संदिग्ध कार को रोककर पूछताछ की गई तो उसमें मौजूद व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार मीणा के रूप में हुई. इसके बाद उसे डिटेन कर इसकी जानकारी कोटा पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही थाना आर.के.पुरम की टीम जोधपुर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

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गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी

पुलिस जांच में सामने आया है कि अशोक मीणा ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले बड़े नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है. इस गिरोह के कई लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य की तलाश अभी जारी है.

पुलिस अब गिरोह से जुड़े तकनीकी नेटवर्क, इस्तेमाल किए गए उपकरणों और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.