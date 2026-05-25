जोधपुर: 'वंदे गंगा जल संरक्षण' अभियान का आगाज, मंत्री जोगाराम पटेल बोले- इसे जन आंदोलन बनाएं

प्रदेश में गहराते जल संकट से निपटने और पानी की हर एक बूंद को सहेजने के उद्देश्य से रविवार को जोधपुर में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' का शानदार शुभारंभ किया गया. शहर के ऐतिहासिक बाई जी का तालाब पर आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जल पूजन और दीपोत्सव कर इस महाभियान की शुरुआत की. वहीं, राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया.

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यह विशेष जल संरक्षण अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक पूरे प्रदेश में जोर-शोर से चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल का हमेशा से विशेष और पवित्र महत्व रहा है. आज के समय में जल संरक्षण को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक 'जन-आंदोलन' बनाना समय की सबसे बड़ी मांग है.

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'घर का जल घर में, खेत का जल खेत में'

मंत्री पटेल ने एक अहम नारा देते हुए कहा, "घर का जल घर में, खेत का जल खेत में और प्रदेश का जल प्रदेश में ही सुरक्षित रहना चाहिए." उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आम जनता की भागीदारी और जन-भावना से जुड़ा अभियान है. इसका मुख्य लक्ष्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना है.

गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आज जोधपुर के रावतों का बास स्थित बाईजी का तालाब पर आयोजित “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026” के शुभारंभ समारोह में सहभागिता कर विधिवत पूजा-अर्चना की एवं उपस्थित नागरिकों से आत्मीय संवाद किया।



आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जल संरक्षण… pic.twitter.com/54xP7KvkOy — Jogaram Patel (@JogarampatelMLA) May 25, 2026

'जल है तो कल है, जल है तो जीवन है'

इस कार्यक्रम में जोधपुर जिला परिषद के सीईओ (CEO) आशीष कुमार मिश्रा ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने "जल है तो कल है, जल है तो जीवन है" का संदेश देते हुए युवाओं, ग्रामीणों और शहरी नागरिकों से खास अपील की. उन्होंने कहा कि लोग वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और पानी के सही उपयोग को अपनी दिनचर्या और जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. यदि समाज सामूहिक रूप से एकजुट होकर जल संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा, तो भविष्य में आने वाले किसी भी जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा.

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