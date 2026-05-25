जयपुरवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है.अब शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए महंगे कैब किराए से लोगों को राहत मिलने वाली है. सहकारिता विभाग की ओर से देश की पहली सरकारी कैब सेवा “भारत टैक्सी” की शुरुआत जयपुर में होने जा रही है.इस नई सेवा का ट्रायल जून के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसे विधिवत रूप से लॉन्च किया जाएगा.

अब तक शहर में निजी कैब कंपनियां यात्रियों से पीक आवर्स और लंबी दूरी के नाम पर भारी किराया वसूलती रही हैं.इसके अलावा कई बार यात्रियों को हिडन चार्ज और अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता था.लेकिन “भारत टैक्सी” सेवा शुरू होने के बाद लोगों को कम कीमत में सुरक्षित और पारदर्शी सेवा मिलने की उम्मीद है.अधिकारियों का दावा है कि निजी कंपनियों के मुकाबले भारत टैक्सी का किराया लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक कम होगा.

सारथी’ कहलाएंगे ड्राइवर, बिना कमीशन सीधे उनकी जेब में पहुंचेगी पूरी कमाई

इस सेवा की सबसे खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों को “सारथी” नाम दिया गया है.भारत टैक्सी मॉडल में ड्राइवरों को किसी निजी कंपनी को कमीशन नहीं देना होगा. अब तक निजी कैब सेवाओं में ड्राइवरों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था, लेकिन भारत टैक्सी में राइड से होने वाली पूरी कमाई सीधे सारथी के खाते में जाएगी.इससे ड्राइवरों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी.

जयपुर में भारत टैक्सी सेवा को लेकर लोगों और ड्राइवरों में उत्साह देखने को मिल रहा है. अब तक करीब 15 हजार ड्राइवर इस सेवा से जुड़ चुके हैं.वहीं सहकारिता विभाग का लक्ष्य 50 हजार ड्राइवरों को जोड़ने का है ताकि यात्रियों की बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सके. विभाग के अनुसार, प्रतिदिन बड़ी संख्या में ड्राइवर आवेदन कर रहे हैं

इस सेवा से जुड़ने के लिए ड्राइवरों को डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन

भारत टैक्सी सेवा से जुड़ने के लिए ड्राइवरों को गूगल प्ले स्टोर भारत टैक्सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी. इसके बाद उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी और आधार कार्ड अपलोड करना होगा.केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद ड्राइवर को इस सेवा से जोड़ दिया जाएगा.

सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक कैब सेवा नहीं बल्कि ड्राइवरों के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का बड़ा माध्यम बनेगी.भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को ई-श्रम जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा.इसके साथ ही वे भारत टैक्सी के शेयर खरीदकर कंपनी के हिस्सेदार भी बन सकेंगे.

इसके अलावा ड्राइवरों को बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.स्थायी और सम्मानजनक आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.वहीं एसबीआई के माध्यम से कम ब्याज दर पर कार लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सेवा से जुड़ सकें.

भारत टैक्सी के शुरू होने से जयपुर में परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.यात्रियों को सस्ती और भरोसेमंद सेवा मिलेगी, वहीं ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा.