'...तो अब तक फांसी हो जाती', कन्हैया लाल हत्याकांड पर क्या बोले पूर्व CM अशोक गहलोत?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (23 सितंबर) अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा आखिर कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा कब मिलेगी कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, "इस मामले में न्याय कब मिलेगा यही रहस्य बना हुआ है. 3 साल में एनआईए कुछ नहीं कर पाई अगर हमारी सरकार होती तो अब तक फांसी या उम्र कैद हो जाती."

पूर्व सीएम ने ये भी कहा, "कन्हैया लाल हत्याकांड में जो दो मुख्य आरोपी थे वह बीजेपी के कार्यकर्ता थे. गुलाबचंद कटारिया के साथ उनके फोटो भी सामने आए." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा जब यह पहले पकड़े गए तब बीजेपी नेताओं ने इनको थाने से छुड़वाया. मैं कन्हैयालाल के परिवार से मिलकर आया हूं, उनका बच्चा बोला अभी तक उनके बयान ही नहीं हुए.

'कन्हैया लाल की पत्नी से झूठ बोलने को कहा'

अशोक गहलोत ने दावा किया, "कन्हैया लाल की पत्नी ने बताया कि उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा गया. हमारी सरकार ने 51 लाख रुपए दिए लेकिन लोगों ने उनसे कहा कि आप 5 लाख बताओ और यही हमारी हार का बड़ा कारण भी रहा, झूठा प्रचार किया गया. 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं. उन्हें भी इस बारे में बोलना चाहिए अब तक की जांच में क्या कुछ हुआ. उन्हें बताना चाहिए और सबसे बड़ी बात की इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही यही बड़ा रहस्य बना हुआ है."

पीएम मोदी के दौरे पर क्या कहा?

वहीं पीएम मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर अशोक गहलोत ने कहा, "प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं तो उन्हें मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए. वह जब पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ यह क्या बोलते हैं और क्या करते हैं कुछ पता नही."

भजनलाल सरकार पर बोला हमला

वहीं भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्वी सीएम गहलोत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ के कपासन में युवक की ओर से नहर के पानी को लाने की मांग करने के विरोध में बीजेपी विधायक के परिवार के लोगों पर युवक के साथ मारपीट करने के आरोप हैं युवक के दोनों पैरों में 25 फैक्चर है और वह युवक अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती है. अब तक आरोपियों पर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ. इस तरह कैसे पुलिस का इकबाल कायम होगा.

'राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं'

इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि सड़कों की हालत खराब है. बीमा आज भी 25 लख रुपये का है लेकिन लोगों के मन में है कि बीमा 5 लाख का ही है. आरजीएस के हालात खराब हैं. लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा. मैं पांच जिलों में होकर आ रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है.