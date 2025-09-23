अशोक गहलोत ने की नरेश मीणा से अनशन तोड़ने की अपील, सचिन पायलट ने भी की बात

झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे नरेश मीणा का फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं मंगलवार (23 सितंबर) को नरेश मीणा से कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने फोन पर बात की.

दरअसल, नरेश मीणा जब अनशन पर बैठने की घोषणा की थी. तब उन्होंने हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट को भी धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. आज सचिन पायलट ने नरेश मीना से फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. नरेश मीणा का फिलहाल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है नरेश मीणा ने सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया.

हनुमान बेनीवाल- खाचरियावास ने की मुलाकात

इससे पहले हनुमान बेनीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं ने भी नरेश मीणा से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने की अपील भी की थी. फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की टीम निगरानी रखे हुए हैं.

अशोक गहलोत ने की अनशन तोड़ने की अपील

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नरेश मीणा से अनशन खत्म करने की अपील की है. उन्होंने कहा, "नरेश मीणा पिछले 11 दिन से अनशन पर हैं. उनकी भावना अच्छी है कि वह झालावाड़ में स्कूल गिरने से मारे गए बच्चों के परिजनों को अधिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि लम्बे समय तक अनशन जारी रखने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा है.

अशोक गहलोत ने आगे कहा, "नरेश मीणा जनहित के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में हस्तक्षेप कर अनशन तुड़वाने का प्रयास करना चाहिए. मैं नरेश मीणा से भी अपील करता हूं कि आप अपना अनशन समाप्त करें, आपकी भावना जनता तक पहुंच गई है."

झालावाड़ में 7 बच्चों की हुई थी मौत

बता दें झालावाड़ के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर भवन गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी जबकि 25 से अधिक बच्चे घायल हुए थे हालांकि घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे की जिम्मेदारी ली थी. जांच के बाद डीईओ समेत 6 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था. सरकार ने प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को 13 लाख रुपए की सहायता दी.

मृतक विद्यार्थियों की परिजनों को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी साथ ही जनप्रतिनिधियों की ओर से गांव में एक करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्य शुरू किए गए हैं.