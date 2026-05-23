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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: जालौर में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा हमला: युवक पर सरियों से हमला, वाहन चढ़ाने की कोशिश

Rajasthan: जालौर में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा हमला: युवक पर सरियों से हमला, वाहन चढ़ाने की कोशिश

Rajasthan News: राजस्थान के जालौर में दिनदहाड़े कई गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में हमला कर दिया. मारपीट के बाद युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का भी प्रयास किया गया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 May 2026 12:48 PM (IST)
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  • पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश कर रही.

राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. यहां दिनदहाड़े कई गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में हमला कर दिया. मारपीट के बाद युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का भी प्रयास किया गया.

राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर में  दिनदहाड़े एक युवक पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई. शहर के महावीर चौराहे के पास कैम्पर और स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उस पर हमला कर दिया. हमलावरों ने युवक के साथ लोहे की सरियों से मारपीट की और बाद में उस पर वाहन चढ़ाने का भी प्रयास किया.

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युवक को लोहे की सरियों से पीटा

प्राप्त जानकारी के अनुसार हमले में घायल युवक की पहचान भीनमाल निवासी कृष्ण कुमार देवासी के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है. अचानक कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले युवक को घेरा और फिर स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर गिरा दिया, बीच में बाइक आने पर उस पर लोहे की सरियों से हमला शुरू कर दिया. हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के दौरान मौजूद लोगों के अनुसार, मारपीट के बाद हमलावरों ने स्कॉर्पियो वाहन से युवक को कुचलने की कोशिश भी की. गाड़ी को घुमाया और तीन चार बार फिल्में स्टाइल में टक्कर मारी और गाड़ी से उतरे बदमाशों ने लोहे के सरिया से युवक पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की. बताया जा रहा है कि दो से तीन बार वाहन घायल युवक की ओर बढ़ाया गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

हमले ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

घायल युवक कृष्ण कुमार के साथ मौजूद एक युवक ने बताया कि करीब 15 से 20 लोग तीन से चार गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. सभी हमलावर हथियारों के साथ आए थे और अचानक हमला कर दिया. उसने बताया कि हमले के पीछे की वजह की जानकारी उसे नहीं है, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह खुलेआम हमला होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. घायल युवक का उपचार जारी है. पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है. थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 May 2026 12:48 PM (IST)
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Jalore RAJASTHAN
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