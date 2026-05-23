Rajasthan: जालौर में दिनदहाड़े गैंगवार जैसा हमला: युवक पर सरियों से हमला, वाहन चढ़ाने की कोशिश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश कर रही.

राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. यहां दिनदहाड़े कई गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में हमला कर दिया. मारपीट के बाद युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का भी प्रयास किया गया.

राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर में दिनदहाड़े एक युवक पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई. शहर के महावीर चौराहे के पास कैम्पर और स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक को घेरकर उस पर हमला कर दिया. हमलावरों ने युवक के साथ लोहे की सरियों से मारपीट की और बाद में उस पर वाहन चढ़ाने का भी प्रयास किया.

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युवक को लोहे की सरियों से पीटा

प्राप्त जानकारी के अनुसार हमले में घायल युवक की पहचान भीनमाल निवासी कृष्ण कुमार देवासी के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है. अचानक कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने पहले युवक को घेरा और फिर स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर गिरा दिया, बीच में बाइक आने पर उस पर लोहे की सरियों से हमला शुरू कर दिया. हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के दौरान मौजूद लोगों के अनुसार, मारपीट के बाद हमलावरों ने स्कॉर्पियो वाहन से युवक को कुचलने की कोशिश भी की. गाड़ी को घुमाया और तीन चार बार फिल्में स्टाइल में टक्कर मारी और गाड़ी से उतरे बदमाशों ने लोहे के सरिया से युवक पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की. बताया जा रहा है कि दो से तीन बार वाहन घायल युवक की ओर बढ़ाया गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

हमले ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

घायल युवक कृष्ण कुमार के साथ मौजूद एक युवक ने बताया कि करीब 15 से 20 लोग तीन से चार गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. सभी हमलावर हथियारों के साथ आए थे और अचानक हमला कर दिया. उसने बताया कि हमले के पीछे की वजह की जानकारी उसे नहीं है, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह खुलेआम हमला होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. घायल युवक का उपचार जारी है. पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है. थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है.

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