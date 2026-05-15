ऊंचे-ऊंचे कॉर्पोरेट दफ्तर लाखों का पैकेज और एक सफल करियर बाहर से देखने पर जागृति बारी की जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, लेकिन उस चमक-धमक के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था. गुरुग्राम के सेक्टर-51 स्थित आदित्य बिड़ला कंपनी में सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात 33 वर्षीय जागृति ने ऑफिस की पांचवीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

मूल रूप सेदेहरादून की रहने वाली जागृति एक काबिल प्रोफेशनल थी, जो सालाना 12 लाख के पैकेज पर काम कर रही थी. नवंबर 2023 में उसने बड़े अरमानों के साथ मेरठ निवासी सीए अमित सिंघल से लव मैरिज की थी. मगर प्रेम का यह बंधन महज कुछ महीनों में ही मौत का फंदा बन जाएगा.

लाखों कमाने वाली जागृति के साथ पति करता था मारपीट

जागृति हर रोज मेरठ से गुरुग्राम का लंबा सफर तय कर ड्यूटी पर आती थी, लेकिन यह सफर सिर्फ रास्तों का नहींं था, बल्कि उन जख्मों का भी था जो उसे हर दिन ससुराल में मिल रहे थे. परिजनों का आरोप है कि पति अमित उसकी पूरी सैलरी छीन लेता था. लाखों कमाने वाली जागृति के पास अपने खर्च तक के लिए पैसे नहींं छोड़े जाते थे.

इतना ही नहीं छोटी सी बात पर मारपीट और अपमान जागृति की नियति बन चुकी थी. उसने कई बार अपनी बहन को मारपीट के निशानों वाली तस्वीरें भी भेजी थीं. मृतका के भाई हार्दिक बारी के बताया कि ससुराल वालों की लगातार प्रताड़ना ने जागृति को मानसिक रूप से इस कदर तोड़ दिया था कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा. जिस प्रेम के लिए उसने शादी की, वही घर उसके लिए टॉर्चर रूम बन गया था.

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सेक्टर-65 पुलिस ने मायके की तरफ से किया मामला दर्ज

सूचना मिलते ही सेक्टर-65 थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन मायके वालों की शिकायत पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. देर शाम तक पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप दिया और देर शाम तक आरोपी पति को भी गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे फिलहाल पूछताछ जारी है.

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