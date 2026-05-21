महाराष्ट्र के मुंबई लौट रहे एक कारोबारी के साथ जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई मारपीट की घटना सामने आई है. आरोप है कि ट्रेन की पेंट्री कार में कार्यरत कर्मचारियों ने आइसक्रीम का बिल मांगने पर कारोबारी और उनके रिश्तेदार को अंदर बुलाकर बंधक बना लिया और बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित का दावा है कि उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंकने की धमकी भी दी गई. घटना में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी करीब दो लाख रुपये कीमत की सोने की चेन भी गायब हो गई.

यह घटना 18 मई की देर रात जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12956) में विरार और वसई के बीच हुई. शिकायत मिलने के बाद वसई रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रेलवे पुलिस के अनुसार तीन पेंट्री कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

कांदिवली पश्चिम निवासी व्यवसायी मितेश हसमुखराय शाह अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के बाद मुंबई लौट रहे थे. शुरुआत में उनका रिजर्वेशन एस-6 कोच में था, लेकिन बाद में टिकट कन्फर्म होने पर उन्हें दूसरे कोच में सीट दी गई. यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी और रात के समय पेंट्री स्टाफ लगातार खाने-पीने का सामान बेच रहा था.

करीब आधी रात के समय मितेश शाह ने पेंट्री स्टाफ से आइसक्रीम खरीदी. उन्होंने देखा कि आइसक्रीम पर 'नॉट फॉर सेल' लिखा हुआ था. इस पर उन्होंने कर्मचारियों से सवाल किया कि जब उत्पाद बिक्री के लिए नहीं है तो उसे यात्रियों को क्यों बेचा जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बिल भी मांगा.

बिल मांगने पर भड़का कर्मचारी

पीड़ित के मुताबिक, बिल मांगने के बाद पेंट्री कर्मचारियों का व्यवहार अचानक बदल गया. एक कर्मचारी ने कहा कि बिल पेंट्री कार में मिलेगा और उन्हें वहां आने के लिए कहा गया. मितेश शाह अपने बहनोई के साथ पेंट्री कार की तरफ गए. शिकायत के अनुसार, दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, पेंट्री कार के दरवाजे बंद कर दिए गए. इसके बाद वहां मौजूद कई कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया. आरोप है कि हाथ-मुक्कों के अलावा भारी बर्तनों से भी मारपीट की गई. हमले में कारोबारी के सिर, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि उनके पैर पर किसी नुकीली चीज से वार किया गया, जिससे काफी खून बहने लगा.

चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान कर्मचारियों ने लगातार धमकी दी कि उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा. हमले के दौरान वह बेहोश हो गए. होश आने पर उन्होंने पाया कि उनके गले से सोने की चेन गायब थी. चेन का वजन करीब 16 ग्राम बताया गया है, जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये है.

इसके अलावा उनके मोबाइल फोन भी गायब हो गए थे. बाद में जब परिजनों ने फोन मिलाया तो एक पेंट्री कर्मचारी की जेब में मोबाइल बजने लगा. इसके बाद हस्तक्षेप होने पर मोबाइल वापस किए गए.

रेल कर्मियों ने नहीं की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि ट्रेन में मौजूद कुछ रेलवे कर्मचारियों को पूरी जानकारी होने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं की गई. घायल अवस्था में उन्होंने ट्रेन रोकने की मांग की, लेकिन उन्हें अगले स्टेशन तक इंतजार करने को कहा गया. आखिरकार उन्होंने खुद चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई.

ट्रेन वसई स्टेशन पर रुकने के बाद रेलवे अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आगे कार्रवाई की जाएगी. बाद में बोरीवली स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ ने ट्रेन में चढ़कर कार्रवाई की और तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया.

RPF ने शुरू की जांच

रेलवे पुलिस द्वारा जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान जयेश सिंह कंचनसिंह राजावत, शिवम सिंह नरेंद्रसिंह राजावत और मनीष श्रीमायराम शर्मा के रूप में हुई है. तीनों मध्य प्रदेश के भिंड जिले के निवासी बताए गए हैं.

घायल कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया. रेलवे पुलिस ने मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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