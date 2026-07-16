अलवर: पति से लड़ाई के बाद कार की डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, बोली- 'ये मेरा ही घर है'

राजस्थान के अलवर के पॉश इलाके स्टेशन रोड स्थित ‘भगवती सदन’ में एक हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है. सौरभ डाटा और उनकी पत्नी शिखा डाटा के बीच चल रहा विवाद अब कोतवाली थाने पहुंचा, जिसमें देर रात महिला थाने में शिखा डाटा ने पति सहित ससुराल जनों के खिलाफ प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोप लगाए है .

14 जुलाई को कोतवाली थाने में सौरभ डाटा ने अपनी पत्नी शिखा और अन्य लोगों के खिलाफ घर में अनाधिकृत प्रवेश, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है. उसके बाद शिखा ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने कहा कि कोई अपने घर में कैसे अनधिकृत रूप से घुसेगा? वह उसका घर है और उसकी शादी को 16 साल हो गए हैं. वही एक छह साल की बेटी भी है. शिखा ने यह भी आरोप लगाया वह अपने कमरे में अपनी बेटी और मेड के साथ थी, लेकिन हमारे कमरे की लाइट काट दी गई , गर्मी में रातभर हम परेशान हुए, डरे और सहमे हुए रात भी काटी .

शिखा कार की डिग्गी से निकलकर बेटी और मेड के साथ गई घर के अंदर

सौरभ ने कोतवाली थाने रिपोर्ट में लिखवाया कि 13 जुलाई की सुबह एक हरियाणा नंबर की इनोवा कार ‘भगवती सदन’ पहुंची. कार में रिश्तेदारों के होने की वजह से गार्ड ने गेट खोल दिया. इसी दौरान शिखा डाटा कार की डिग्गी से चादर हटाकर बाहर निकलीं और अपनी बेटी व मेड के साथ घर के अंदर चली गईं. सौरभ ने बताया 29 मई 2026 को फैमिली कोर्ट में तालाक की याचिका भी दायर कर रखी है .

बताया जा रहा है इस दौरान घर पर सौरभ डाटा नहीं थे और उनके पिता विजय डाटा और मां गायत्री डाटा योरोप दौर पर विदेश थे, जो कल (15 जुलाई) ही लौटे है , वही कमरे की लाइट कटने के बाद शिखा ने घर के परिसर में संचालित ऑफिस में पहुंचकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एस के पारीक से बात की. इस दौरान शिखा की तरफ से मेड द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पर वह झल्ला उठे और केबिन से बाहर निकल जाने को कहा. साथ ही शिका ने वीडियो में पारिक पर हाथ मोड़ने सहित गंभीर आरोप लगाए .

शिखा ने अपने पति और ससुरालजनो के खिलाफ की प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज

वहीं, शिखा डाटा ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है. उनका कहना है कि यह उनका ही घर है और वे पिछले 16 वर्षों से यहां रह रही हैं, ऐसे में अपने ही घर में प्रवेश को ट्रेसपासिंग नहीं कहा जा सकता.

15 जुलाई को कोतवाली थाना पुलिस भगवती सदन पहुंची और शिखा को गाड़ी में लेकर आए. साथ ही सौरभ डाटा और उनकी बेटी सहित दोनों मेड को महिला थाने पहुंचाया, जहां शिखा ने अपने पति सौरभ डाटा और ससुरालजनो के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई . फिलहाल मामला पुलिस जांच में है और दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच विवाद और गहरा गया है.