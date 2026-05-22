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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई-वाराणसी एक्सप्रेस में दंपती से मारपीट और बाहर फेंकने की धमकी, 10.53 लाख के गहने भी चोरी

Mumbai News: मुंबई-वाराणसी एक्सप्रेस में दंपती से मारपीट और बाहर फेंकने की धमकी, 10.53 लाख के गहने भी चोरी

Mumbai News In Hindi: एलटीटी–बनारस एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक दंपति से सीट के लिए 5 से 6 लोगों ने गाली-गलौज, मारपीट और लाखों की चोरी भी की. वहीं उन्हें चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी भी दी गई.

By : सूरज ओझा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 May 2026 12:51 PM (IST)
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मुंबई से वाराणसी जा रही एलटीटी–बनारस एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12167) में यात्रा के दौरान सीट विवाद, गाली-गलौज, मारपीट और लाखों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना में यात्रियों के सोने-चांदी के गहने और नकदी सहित करीब 10.53 लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई है. मामले में एलटीटी रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित को 5 से 6 यात्रियों ने दी बाहर फेंकने की धमकी

शिकायत के मुताबिक, 24 अप्रैल 2026 की रात यात्री श्रीकांत शितलीप्रसाद मिश्रा अपनी पत्नी के साथ S8 कोच में सफर कर रहे थे. जब वे अपनी आरक्षित सीट पर पहुंचे तो वहां पहले से 5 से 6 अज्ञात यात्री बैठे हुए थे. आरोप है कि सीट खाली करने को लेकर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला गाली-गलौज व धमकियों तक पहुंच गया. कुछ लोगों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंकने तक की धमकी भी दी.

पीड़ित के अनुसार, विवाद के दौरान एक यात्री ने उनका सामान उठाकर कोच के कोने में फेंक दिया, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. बाद में सीट खाली कराई गई, लेकिन यात्रा के दौरान दोबारा विवाद शुरू हो गया. कल्याण स्टेशन के पास धक्का-मुक्की होने की भी जानकारी सामने आई है.

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यात्री के ट्रॉली बैग की में से गयाब हुए 10.53 लाख के गहने

यात्रा खत्म होने के बाद जब पीड़ित ने अपने ट्रॉली बैग की जांच की तो उसमें रखे सोने-चांदी के गहने और नकदी गायब मिली. चोरी हुए सामान में तीन मंगलसूत्र, सोने की चेन, अंगूठियां, चांदी के आभूषण और 80 हजार रुपये नकद शामिल हैं. कुल नुकसान करीब 10.53 लाख रुपये बताया गया है.

पीड़ित दंपति 26 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे थे. बाद में घर लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद 19 मई को एलटीटी रेलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. रेलवे पुलिस ने तीन अज्ञात यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 22 May 2026 12:51 PM (IST)
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